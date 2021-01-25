'Esnaf bir yılda yüzde 100 artan fiyatları gördü'

25 Ocak 2021 Pazartesi, 15:42

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesinde yumurta üreticilerini ziyaret etti.

Üreticilerin sorunlarını dinleyen Erkan Aydın, üretim maliyetlerinin çok yükseldiğini ve bunun da tüketiciye zam olarak yansıdığını belirtirken, “2020 Ocak ayında şu otuzlu koliyi 12 liraya alırken 2021 yılı Ocak ayında 12 liraya sadece 11 tane yumurta alabiliyorsunuz. Daha önce yumurtaya verilen bir para hesap dahi edilmezdi. Bugün dört kişilik bir aile, bir elektrik faturası öder gibi, doğalgaz faturası öder gibi bir de en ucuz protein olan yumurtaya bir ücret ödemek zorunda kalıyor” dedi.

“FİYATI UCUZLATILMAZSA EVLERE ARTIK YUMURTA DAHİ GİREMEYECEK”

İktidarın bu zamlar karşısında “üç maymunu” oynadığını söyleyen Erkan Aydın, şunları söyledi:

“Gezen tavuk, organik tavuk dediğinizde marketlerde tanesi bir buçuk liraya satılan şu yumurtadan bahsediyoruz. Ülkenin en temel gıda maddesi, protein. Çocukların mutlaka her gün tüketmesi tavsiye edilen yumurta. Ülkenin geldiği durum bu. Peki bu duruma ülkeyi yönetenler, iktidar ne yapıyor? Adeta üç maymunu oynuyor. Görmüyor. Duymuyor. Bilmiyor. Üreticiye herhangi bir destek yok. Kapanan firma sayısı o kadar fazla ki bu yumurta üreticilerinde, esnafa yardım dediler. Bugün de esnafı gezdik. Daha esnafa yatan bir para yok.

Kira yardımı yok. Ama fiyatlar aldı başını gidiyor. Bir esnafın dediği gibi, '40 yıl devlete vergi verdik. 40 gün devlet bize bakamadı'... Bugün de gerçekten yumurta el yakıyor. Burada bir an önce üreticiye teşvik verecekse versin. Vatandaşa bunun fiyatını ucuzlatacaksa ucuzlatsın. Aksi takdirde evler artık yumurta dahi giremeyecek.”