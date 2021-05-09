Esnaf da yurttaş da memnun değil: Tezgâh az fiyat yüksek

09 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Yeni salgın kısıtlamaları nedeniyle kapalı olan semt pazarları, özellikle ürünü elinde kalan çiftçilerin isyan etmesi sonrası yapılan yasal düzenlemeyle dün yeniden açıldı.

Ancak 10 günün ardından bütün pazarların tek bir günde açılmasının yarattığı yoğunluk nedeniyle sebze meyve fiyatları önce hallerde arttı. Ayrıca pazarlara yalnızca bir gün açılma izni verildiği için ertesi güne mal bırakamayacaklarını bilen esnaf, az miktarda ürün alınca pazar tezgâhlarındaki etiketler de zamlandı. Yine sayıları yaklaşık 300 bin olarak tahmin edilen pazar esnafının 40-50 bininin tezgâh kurmadığı öğrenildi.

ELDE KALAN ÇÖPE

Yurttaş, kurulan semt pazarlarına akın ederken bazı tezgâhların önünde sıralar oluştu. Yüksek fiyatlara rağmen marketlerden daha uygun olduğu için pazarı tercih ettiklerini söyleyenler, pazardaki esnaf sayısının azlığından da şikâyet etti. 10 gün önceki pazarda 15 TL’ye sattığı domatesi 20 TL’ye sattığını söyleyen bir esnaf ise “Gece hallerdeki fiyatlar bizi şok etti. Günlerce satıcı bulamadığı için ürünleri yerlere döken halciler, pazarlar açılınca ve bir gecede yoğunluk olunca fiyatları artırdılar. Biz de elimizdeki ürünler bitsin, yarına kalmasın diye tezgâh fiyatlarımıza çok yansıtmak istemedik ama yine de bir artış olmak zorundaydı” dedi.

Pazar sonrası en büyük sorunun elde kalacak ürünler olduğunu söyleyen bir başka esnaf da şu yorumu yaptı: “Ya bu ürünler çöpe gidecek ya da yasağa rağmen sokak aralarında arabalarla gezip satacağız. 10 gündür evde oturuyoruz, bizim birikmiş sermayemiz olmaz ki, ne yiyeceğiz?” Bazı pazarların 23 Nisan yasağına denk gelen gün de kapalı olduğunu hatırlatan esnaf, “Örneğin Üsküdar Semt Pazarı 20 gündür kapalıydı ve tam kapanma öncesi kenara para koyacak, kendini garantiye alacak bir iş yapamadı bu esnaf” diye konuştu.

İKİ GÜN AÇILMALI

Yaşananları yorumlayan isimlerden Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, hallerdeki fiyat artışını yoğunluğa bağlarken, Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan ise bu fiyatların üreticinin ayakta kalmasını sağlayacak fiyatlar olduğunu, dengelenme için hallerin iki gün art arda açılması gerektiğini aktardı.

Yurttaşın dün erken saatlerden itibaren akın ettiği semt pazarları, belediye zabıtalarının denetiminde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılarak açıldı. Zabıtalar gün boyu hem pazara gelenlere hem esnafa uyarılarda bulundu. Mal almak isteyen esnaf ise önceki gece halleri doldurdu. Sivas’ta tedbirlerin ihlal edildiği semt pazarı polisin müdahalesiyle 1.5 saat erken kapatıldı.

‘ARİFE GÜNÜ’ YARIN NETLEŞECEK

Pazarların bayram arifesinde açılması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüklerini açıklayan TÜSPAF Başkanı Ali Karaca şöyle konuştu: “15 Mayıs’ta haller kapalıyken üretici malı kime satacak? Pazarcı kimden mal alacak? Herkes tatildeyken pazarcı bu ürünleri kime satacak? Ayrıca yurttaşın asıl ihtiyacı da bayram öncesi oluşacaktır. Yetkililer konuyu aralarında görüşecekler. Durum pazartesi günü netleşecek.” TÜRKHAL Başkanı Yüksel Tavşan da bu konuyu Tarım Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile görüştüklerini belirtti.

