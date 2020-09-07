Esnaf ve Sanatkarlar Derneği'nden "kamu borçları yapılandırılsın" talebi
Esnaf ve sanatkarlar kamu borçlarının faizsiz ertelenmesi ve yeniden yapılandırılmasını talep etti.
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir çok esnafın zarar ettiğini belirtti.
Bu yıl için hiçbir kamu borcunun geriye dönük ödemesinin yapılmamasını isteyen Çelikus, "Bütün borçlar faizsiz olarak önümüzdeki yıla ertelensin. Önümüzdeki yıl itibariyle de bu borçlar uzun süreli faizsiz yapılandırılsın." ifadesini kullandı. SGK ve Bağ-Kur prim borçlarının faizsiz ertelenmesi için de çağrıda bulunan Çelikus, düğün, nişan, söz, kına gecesi gibi eğlencelere yönelik kısıtlamalar nedeniyle ilgili sektörde faaliyet gösterenlerin borçlarının daha da artacağını kaydetti.
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