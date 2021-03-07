Esnafı 12. kattan aşağı attı: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Şişli'de bir ticaret merkezinin 12. katında tartıştığı kişi tarafından aşağı atılan İlyas Demirci, yaralandı. Ç.B. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şişli'de bir ticaret merkezine gelen 21 yaşındaki Ç.B., tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12. kattan aşağı attı. Demirci'nin vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi.
İkili arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında şüphelinin Demirci'yle konuşurken bir anda saldırması ve ikilinin arsındaki arbede anları görülüyor. Şüpheli daha sonra Demirci'yi demir korkuluklardan aşağıya itiyor. Şüpheli soğuk kanlı hareketlerle olay yerinden uzaklaşıyor.
İlyas Demirci kendisini aşağı atan şüpheliden şikayetçi oldu. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Ç.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.B. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Zimmetine para geçiren eski kayyım görevden alındı
- Sosyal medyada takip krizi: Selçuk istifa mı etti?
- Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması
- Mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford'ta okutuyor
- Eski eşine şiddet uygulayan zanlı hakkında yeni karar
- Psikoloji bilimine göre aşık olduğunuzun 9 kanıtı
- AKP'li Kadak'a tepki yağdı
- İmamoğlu ve Yavaş arasında 'trend' değişimi
- Kılıçdaroğlu'nu 'aşı programını riske atmakla' suçladı
- AA duyurdu: Medreselerde seferberlik!