Esnafın derdini dinlemeye giden CHP heyetine şok: Esnafın intihar haberini aldılar

03 Şubat 2021 Çarşamba, 18:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve milletvekilleri ile birlikte Uşak'ta esnafın sorunlarını dinlerken bir anahtarcı esnaf, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle intihar etti.Öztunç, "Esnafımız geçinemediğini, ekonomik kriz nedeniyle sıkıntı yaşadığını anlatan notu bırakarak hayatına kıydı. 'Esnafın durumu iyi' diyen Erdoğan’a duyurulur" dedi.

"ERDOĞAN'A DUYURULUR"

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, bölgeye giderek bilgi aldı.

Öztunç, sosyal medya hesabından, "Uşak’ta esnaf ziyareti yaptığımız sırada bir anahtarcı esnafımız ekonomik kriz nedeniyle intihar etti. Esnafımız geçinemediğini, ekonomik kriz nedeniyle sıkıntı yaşadığını anlatan notu bırakarak hayatına kıydı. 'Esnafın durumu iyi' diyen Erdoğan’a duyurulur" paylaşımı yaptı.