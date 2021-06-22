Esnafın kredi faizlerine bakanlık desteği
Halk Bankası’ndan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. Bu destek yıl sonuna kadar sürecek.
Halk Bankası’ndan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden kredilerde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarını Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. Bu destek yıl sonuna kadar sürecek.
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Buna göre, Halkbank'tan faiz destekli krediler kapsamında önceki yıllarda kullandırılıp bakiyesi 2021 yılına devreden krediler için faiz tahakkuk tarihlerinde bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyetini dikkate alarak belirlediği cari faiz oranları ile ilgili maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kredilere uygulanan faiz oranları arasında fark olması halinde, esnaf aleyhine tahakkuk eden ilave faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.
Karar, 31 Aralık 2021 tarihine kadar uygulanacak.
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