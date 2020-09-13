Esnafın mali endişesi yüksek

13 Eylül 2020 Pazar, 05:00

Raporuna göre, esnafın “güven endeksi” temmuz ayına kıyasla 0.7 puan artışla ağustosta 20.4 puana çıktı. Bu kapsamda gelecek 1 yıla dair iş yapma seviyesindeki kısmi artışa karşın geçen yıla göre ve geçen aya göre iş yapma seviyesinin anlamlı seviyede azalmasından kaynaklı olarak “mali durum” alt endeksi bir önceki döneme göre 3.9 puan azaldı ve 23.4 puana indi.

“Genel ekonomi” alt endeksi de bir önceki döneme göre 4,5 puan azaldı ve 21.5 puana indi. Ekonomik durum göstergelerinde ve halkın satın alma gücünde gerileme yaşanması, esnaf nezdinde ülke ekonomisi hakkında kötümser beklenti oluşturdu. Ayrıca ana endekslerden “ticaret endeksi” 7.1 puan artarak 29.7 puana çıktı ve 3 aylık düşüş trendini kırdı.

“Politika endeksi” de temmuz ayına göre 8 puanlık artışla 34.6 puana çıktı. Hem merkezi yönetim hem yerel yönetimlere olan desteğin bir önceki döneme göre artış göstermesi bu endekse katkı sağladı. Ayrıca Doğu Akdeniz’de izlenen politika da olumlu etkiledi.