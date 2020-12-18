Esnafın nefesi bitmek üzere

18 Aralık 2020 Cuma, 09:20

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen turizm beldelerinden biri de Çeşme. Pandemiden dolayı yüzlerce esnaf kapalı. İşyerini açan işletmeci bazen siftah yapmadan kapatmak zorunda kalıyor. Bazı işletmeler ise kira giderini ödeyecek kadar kazanç elde ediyor. Hükümetin açıkladığı kira desteği ise sadece bir günlük masrafları kadar. Umutsuz olan esnaf hükümetin daha fazla destek olmasını, kredilerin ertelenmesini istiyor.

Sevda Yıldız (Tuhafiyeci): Aylardır kazancımız yok. Çoğu zaman dükkânı siftahsız kapatıyoruz. Kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyor, borçları erteliyoruz. Yeni mallı alamadığımız gibi geleceği de göremiyoruz. Devletin esnafa açıkladığı yardımlar ise çok komik. Biz esnafa tam yardım yapılmasını istiyoruz. Ama hükümet bizim istediğimiz yardımları yapmadı. Vergiler ve SGK’ler ödenmek zorunda. Umudumuz giderek tükeniyor. Böyle giderse küçük esnaf kalmayacak.

Şerif Şimşek (Market sahibi): Pandemiden bir türlü kurtulamadık. Zaten yıllardır kötü geçen ekonomi, pandemi ile daha çok etkilendi. Bizler sezonluk iş yapan esnafız. İşyeri kendimin olmasına rağmen zor geçiniyoruz. Bazı arkadaşların kira ve eleman gideri var. Onlar bizden daha kötü. Esnafa açıklanan destek çok yetersiz. Üstelik 3 aylık bir destek. Verilen destek elektrik, su faturasına yetmez. İşletme kapısını açmazsa dahi sabit giderleri var. Bunları ödemek zorunda. Eğer pandemi bitmezse sezon için umutlu değiliz. İnanın böyle devam ederse, işimiz çok kötü olacak.

Servet Karataş (Ayakkabıcı): 35 yılı aşkındır esnafım. Piyasa ve ekonomi çok kötü. Eşim, ben ve oğlum aynı mağazada çalıştığımız halde zor ayakta duruyoruz. Pandemi döneminde devletin verdiği faizli krediyi aldık, ama şimdi taksitlerini ödemek için uğraşıyoruz. Pandemide gelen ikinci dalga esnafı tamamen bitirdi. Hükümetin açıkladığı destek ise çok az. Almanya esnafa ve yurttaşa her türlü desteği verdi. Ama bize komik rakamlar veriliyor. Eğer böyle devam ederse esnaf dayanmaz. 1 yıla kalmaz bütün esnaf kapısına kilit vurur. Durum çok kötü.

Osman Köfüncü (Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı): Çeşme esnafı 9-10 aydır zor şartlarda geçinmeye ve ayakta durmaya çalışıyor. Salgının birinci dalgasını atlatmaya çalışırken, gelen ikinci dalga daha çok zor durumda bıraktı. Esnafa açıklanan son destek rakamları can suyu olur mu tam bilemiyoruz. Bölgemizde ayladır işyerinin kapısını açmayan bar, kahvehane ve eğlence merkezi gibi yerler var. Buralarda çalışan elemanların hepsi issiz kaldı. Bizler en az asgari ücret kadar destek verilmesini, çektiğimiz kredilerin ertelenmesini talep ediyoruz. Diğer türlü esnafın ayakta kalması çok zor.