Esra Alkan ile 'Kahkaha Sanatı Atölyesi'

03 Mart 2021 Çarşamba, 15:58

Kahkaha egzersizleri ve yoga nefes tekniklerinin harmanlandığı atölye çalışmalarının, hayatımıza kolayca sokan bir uygulama olduğunu belirten yazar Esra Alkan, şu dönemde çevrimiçi/online yapılan çalışma için “Beynimiz, kahkahayla gelen oksijeni tüm bedene yayması sonucunda kişinin daha sağlıklı olmasına ve kendini daha enerjik hissetmesine neden olmaktadır. Sağ ve sol lobun dengeye girmesiyle, endişe ve kuşkular beslenemiyor, kişinin motivasyonunun ve güveninin artması sağlanıyor. Her alanda çalışanlarınız için, şu zor dönemde kendilerini sağlıklı ve enerjik hissetmelerine katkı sağlayın” diye konuştu.

Alkan, Kahkaha Sanatı Atölyesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Kahkahanın ruhsal etkilerini hemen hepimiz biliyoruz. Ya fiziksel etkileri!.. Nefes açıcılığından bağışıklık güçlendiriciliğine, Ağrı kesiciliğinden koruyucu hekimliğe. Ruhumuz sıkılıyor, daralıyorsa başetmek istemez miyiz? İsteriz. Düzenli kahkaha egzersizlerini yaptığımızda:

Mutluluk hormonları dediğimiz,

doparmine(hayata bağlanma, kendine güvenme)

Serotonin(neşeli, canlı olmamızı sağlayan)

Oxytocin(şefkati, paylaşımcılığı, güveni tetikleyen)

Endorphin(iyileştirici, hastalıkları sağaltan) hormonları salgılıyor beynimiz, vücudumuza.

Çünkü beynimiz, gerçek kahkaha ile eğitimini alıp bilerek attığımız kahkahaları ayırdetmiyor.

Bu, çok güzel bir haber."