Esra Alkan ile 'Kahkaha Sanatı Atölyesi'
Herhangi bir komik sebebe bağlı olmadan öğrenerek uygulanabilen kahkaha egzersizleri ve yoga nefes tekniklerinin harmanlandığı 'Esra Alkan’la Kahkaha Sanatı Atölyesi'nde çevrimiçi çalışmalar yapılıyor.
Kahkaha egzersizleri ve yoga nefes tekniklerinin harmanlandığı atölye çalışmalarının, hayatımıza kolayca sokan bir uygulama olduğunu belirten yazar Esra Alkan, şu dönemde çevrimiçi/online yapılan çalışma için “Beynimiz, kahkahayla gelen oksijeni tüm bedene yayması sonucunda kişinin daha sağlıklı olmasına ve kendini daha enerjik hissetmesine neden olmaktadır. Sağ ve sol lobun dengeye girmesiyle, endişe ve kuşkular beslenemiyor, kişinin motivasyonunun ve güveninin artması sağlanıyor. Her alanda çalışanlarınız için, şu zor dönemde kendilerini sağlıklı ve enerjik hissetmelerine katkı sağlayın” diye konuştu.
Alkan, Kahkaha Sanatı Atölyesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
“Kahkahanın ruhsal etkilerini hemen hepimiz biliyoruz. Ya fiziksel etkileri!.. Nefes açıcılığından bağışıklık güçlendiriciliğine, Ağrı kesiciliğinden koruyucu hekimliğe. Ruhumuz sıkılıyor, daralıyorsa başetmek istemez miyiz? İsteriz. Düzenli kahkaha egzersizlerini yaptığımızda:
Mutluluk hormonları dediğimiz,
doparmine(hayata bağlanma, kendine güvenme)
Serotonin(neşeli, canlı olmamızı sağlayan)
Oxytocin(şefkati, paylaşımcılığı, güveni tetikleyen)
Endorphin(iyileştirici, hastalıkları sağaltan) hormonları salgılıyor beynimiz, vücudumuza.
Çünkü beynimiz, gerçek kahkaha ile eğitimini alıp bilerek attığımız kahkahaları ayırdetmiyor.
Bu, çok güzel bir haber."
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
- Hiç kimsenin endişesi olmasın
- Kılıçdaroğlu'ndan Koca'ya: Erdoğan seni aldatıyor
Video Haberler
- Korkunç an! 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı
- AVM'de dehşete düşüren olay! Cep telefonuna kaydedildi
- Ceza yazmak isteyen polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
- Müslüm Gürses'in mezarına sevenleri akın etti
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
- Gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
- Korkutan Covid-19 uyarısı: Diğer şehirlere yayılabilir
- Kadıköy'de kuryelerin ayırdığı minibüsçülerin kavgası
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ: '30 yıl içerisinde dört kişiden birinde görülecek'
- Portakal'ın Cumhurbaşkanına hakaret davasında karar
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- CHP'den Bahçeli'yi zora sokacak video!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
- Hiç kimsenin endişesi olmasın
- Kılıçdaroğlu'ndan Koca'ya: Erdoğan seni aldatıyor