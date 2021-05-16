Esra Ceyhan ekranlara geri dönüyor
Bir döneme damga vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan, televizyona tekrardan döneceği duyurdu.
Esra Ceyhan, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte fotoğraflarını paylaştı. 15 yaşındaki kızıyla fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Ceyhan, "Kızım 15 yaşına geldi. Lise 1 öğrencisi. Yıllar çok çabuk geçiyor" dedi.
"EKRANLARA DÖNECEĞİM"
Gelen televizyon programı tekliflerini pandemi sebebiyle reddettiğini söyleyen sunucu, "Astım hastasıyım. Aşı sıramı bekliyorum. Pandemi bitince yeniden ekranlara döneceğim" şeklinde konuştu.
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