Esra Ceyhan ekranlara geri dönüyor

Bir döneme damga vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan, televizyona tekrardan döneceği duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Mayıs 2021 Pazar, 12:10
Esra Ceyhan ekranlara geri dönüyor
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Esra Ceyhan, sosyal medya hesabından kızıyla birlikte fotoğraflarını paylaştı. 15 yaşındaki kızıyla fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Ceyhan, "Kızım 15 yaşına geldi. Lise 1 öğrencisi. Yıllar çok çabuk geçiyor" dedi.

"EKRANLARA DÖNECEĞİM"

Gelen televizyon programı tekliflerini pandemi sebebiyle reddettiğini söyleyen sunucu, "Astım hastasıyım. Aşı sıramı bekliyorum. Pandemi bitince yeniden ekranlara döneceğim" şeklinde konuştu.


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