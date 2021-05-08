Mehmet Ali Erbil ekranlara geri mi dönüyor?
Kaçış Sendromu hastalığı nedeniyle gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından ekranlara geri döneceğini açıkladı.
Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından Çarkıfelek programından bir bölümü paylaşarak, "Hayırlı Cumalar" dileğiyle takipçilerinin cuma gününü kutladı.
Kaçış sendromu hastalığıyla gündemde olan usta şovmen Mehmet Ali Erbil, hayranlarından gelen yoğun istek üzerine Çarkıfelek programıyla ekranlara geri döneceğini açıkladı.
"HALKIMIZIN DAHA FAZLA GÜLMEYE İHTİYACI VAR"
Mehmet Ali Erbil, farklı formatlarda program teklifi de alsa Çarkıfelek programı ile özdeşleştikleri için öncelikli olarak bu programı sunmayı kabul etti. Erbil, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada "Gözlemlediğim kadarıyla halkımızın eskisine oranla çok daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Bir aksilik olmazsa Haziran ayı gibi ya da Kurban Bayramı'nda, sürpriz bir kanalla sevenlerimle buluşmayı umut ediyorum, bende onları çok özledim." dedi.
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