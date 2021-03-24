Esra Erol saldırıya mı uğradı: Ünlü sunucudan açıklama geldi

24 Mart 2021 Çarşamba, 12:01

Hafta içi her gün ATV ekranlarında canlı olarak yayımlanan Esra Erol’un programı, ünlü sunucuya yapılan ölüm tehdidi iddiası ve “Kibar Ünüvar” olayı ile gündemde. Kibar Ünüvar olayı, Halil İbrahim Bey'in 85 bin lirasını Kibar'a kaptırdığını iddia ederek Esra Erol'a başvurmasıyla başladı. Kibar Ünüvar'la ikinci evliliğini yapan Halil İbrahim Bey, Kibar Hanım’ın kardeşi olarak tanıttığı Hakkı'yla beraber kendisini kandırdıklarını anladı. Başlık parası olarak 35 bin lira ve toplamda 85 bin lirasını Kibar'a kaptırdığını iddia eden Halil İbrahim Bey, Esra Erol'dan yardım istedi.

Halil İbrahim Bey'in başvurusu üzerine dolandırıcı olduğundan şüphelenilen Kibar Ünüvar, Esra Erol tarafından canlı yayına çıkarıldı. Sunucu Esra Erol tarafından kendisine ilk eşi sorulan Kibar Hanım’ın olayının altından farklı detaylar ortaya çıkmaya başladı. İhbar hattına Kibar Hanım ile ilgili gelen bilgilerin artması üzerine Esra Erol tarafından detaylı bir araştırma yapıldı ve cinayet ihtimali gündeme geldi. Kibar Ünüvar'ın ilk eşinin ölümü araştırılmaya başlandı.

SALDIRIYA UĞRADI İDDİASI

Geçen hafta Kibar Ünüvar ile oğullarının Esra Erol'u ölümle tehdit ettiği ortaya atılmış, Esra Erol'daki yayını ihbar kabul eden Kars Cumhuriyet Savcılığı ise Kibar'ın ilk eşiyle ilgili dosyayı yeniden açmıştı. Son olarak Esra Erol'u bir süredir takip ettiği söylenen Kibar Ünüvar’ın ünlü sunucuya saldırdığı fakat korumaların devreye girdiği iddia edildi. Kibar Ünüvar ve oğullarının hafta sonunda ünlü sunucunun evini bastığı da sosyal medyada konuşuldu.

ESRA EROL’DAN AÇIKLAMA

Esra Erol'un saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı iddiaları gelince ünlü sunucudan açıklama geldi. ATV canlı yayınında açıklama yapan Esra Erol, babasının dahi kendisine 'kızım benden bir şey mi saklıyorsun' diye sorduğunu belirterek şunları söyledi:

“Beni üzen şey benim saldırıya uğradığıma dair haberlerin sevenlerimi ve ailemi üzüyor olması. Böyle bir durum yok yaşanmadı. Esra Erol doğru bildiği yayıncılık anlayışıyla devam ediyor. Beni seven herkesin içi rahat olsun.”

“BABAM BİLE SORDU”

Ünlü sunucu, “Bir kavga yaşanmadı. Babam bile benden sakladığın bir şeyler var mı diye sordu. O yüzden bu gerçek dışı haberlerin doğru olmadığının altını çizmek istiyoruz. Gayet iyiyiz sağlıklıyız. Böyle bir durum olursa bu zaten önemli haber sitelerinde görürsünüz. Yalan yanlış bir şeyin bu kadar büyümesini aklım almıyor. Doğru haberlere güvenin” ifadelerini kullandı.