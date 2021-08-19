Esrarengiz şekilde paramparça olan uydusunun başına gelenler ortaya çıktı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 16:47

ESA / Paramparça olan Yunhai 1-02 uydusu, 2019'da fırlatılmıştı (Avrupa Uzay Ajansı)

Çin'e ait Yunhai 1-02 adlı askeri uydu, martta nedeni anlaşılmayan bir şekilde parçalanmıştı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Jonathan McDowell, uydunun başına neler geldiğine dair önemli bir ipucu yakaladı.

Uydu ve enkazdan kalan parçaların hareketlerine ilişkin verileri geriye dönük şekilde inceleyen McDowell, uyduya bir roketin çarptığını tespit etti.

Astrofizikçi, çarpan roketin 1996'da Zenit-2 isimli Rus uydusunu fırlatan roketin bir parçası olduğunu belirtti.

Çarpışma sonucunda şimdiye kadar takip edilebilen 37 parça oluştuğunu ifade eden McDowell, olayın Çin'in uydusunu tamamen devre dışı bırakmadığını, amatör radyo takip cihazlarının uydudan hâlâ sinyal alabildiğini belirtti.

Yaşananların felaket boyutunda olmadığını belirten Harvardlı astrofizikçi, "Orta derecede etkisi oldu. Olay bize, küçük çapta ve felakete yol açmayacak bu tür çarpışmaların ileride daha sık görülebileceğini gösteriyor" dedi.

McDowell, yine de tedbirli olunması gerektiğini söyleyerek çarpışmaların etkisinin yörüngedeki parçaların sayısıyla orantılı olduğu ifade etti.

Astrofizikçi, "10 kat daha fazla uydunuz varsa, çarpışma oranı da 100 kat artar. Yörüngedeki trafik yoğunluğu arttıkça, uzay çöplüğü sorununda küçük bir yer kaplayan çarpışmalar önemli bir hale gelecek" dedi.