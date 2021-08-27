Estetikleri için 8 milyon lira harcayan model: “Uyandığımda ağzım kanlar içindeydi”
Ünlü model Jenna Bentley, 14’ten fazla estetik ameliyat geçirdiğini ve bunlara toplam 1 milyon dolar ( yaklaşık 8 milyon) ödediğini dile getirirken kendisinin estetik bağımlısı olduğunu açıkladı.
Kendisinin bir estetik bağımlısı olduğunu dile getiren ünlü model Jenna Bentley, çocukluk yıllarından başlayan bir güzellik takıntısı olduğunu itiraf etti. Küçükken yaşıtlarının ‘çirkin ördek yavrusu’ diyerek alay geçtiğini söyleyen Bentley, 14’ten fazla estetik operasyon geçirdi.
Artık operasyonları için daha temkinli davranacağını ifade eden ünlü model, ameliyatları için toplam 1 milyon dolar harcadığını ifade etti.
“UYANDIĞIMDA AĞZIMDA VE BOĞAZIMDA KAN VARDI”
İlk ameliyatını 18 yaşında geçirdiğini söyleyen Bentley, “Şimdiye kadar olan en kötü şey, ilk burun ameliyatımdan sonra yaşandı. Ben uyurken dikişlerim attı. Uyandığımda ağzımda ve boğazımda kan vardı. Çok zor nefes alabiliyordum” dedi.
Ameliyat sürecinin zor ve acılı olduğunu dile getiren ünlü model, modellik kariyeri için güzel olması gerektiğini söyledi. Fit ve güzel bir vücut için bu sürece katlanan Bentley, estetik operasyonları konusunda artık daha temkinli davranma niyetinde.
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