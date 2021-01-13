Estonya Başbakanı istifa etti

13 Ocak 2021 Çarşamba, 09:16

Avrupa Birliği üyesi Estonya Başbakanı Juri Ratas, başkentte bir emlak geliştirme projesi hakkında yapılan soruşturmanın ardından bugün erken saatlerde istifa etme niyeti içinde olduğunu açıkladı.

Sözcü Liisi Poll, Ratas'ın istifasını Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid'a sunmaya hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı, Ratas'ın istifasını kabul ettikten sonra yeni hükümet liderini meclise önermesi bekleniyor.

Haber Ajansı BNS'in aktardığına göre, Ratas'ın partisi Tallinn'de gayrimenkul geliştirme projesinin finansmanı ile ilgili olarak açılan bir soruşturmada şüpheli ilan edildi.

Finansmanla ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Ratas, gazetecilere verdiği demeçte, "Kesinlikle başka yollar olsa da, bunlardan yalnızca biri doğru görünüyordu" dedi.

2016'nın sonlarından bu yana başbakan olan Ratas, merkez sağ Reform Partisi'nin en büyük parti olarak ortaya çıktığı 2019 genel seçimlerini kaybetmişti.

Ardından, sol eğilimli Merkez, muhafazakar Anavatan partisi ve üç partiye parlamentoda çoğunluk sağlayan aşırı sağ EKRE arasında sürpriz bir koalisyon oluşturarak kazananın iktidara gelmesini engellemişti.