Etek boyu ölçen hakime hapis cezası

26 Haziran 2021 Cumartesi, 10:16

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2019'da katıldığı duruşmada avukat Tuğçe Çetin'in etek boyunun olması gerekenden kısa olduğunu iddia ederek tutanak tutup, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini isteyen hâkim Mehmet Yoylu'nun davranışını hakaret olarak değerlendirdi. Haber Global'de yer alan habere göre; Yoylu'ya 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası verdi.

TOPLAM 2 YIL 3 AY 6 GÜN HAPİS CEZASI

Daire ayrıca Yoylu'nun aynı gün içerisinde başka bir avukata açıkça hakaret etmesini de değerlendirerek, Yoylu'ya "hakaret" suçundan 1 yıl 1 ay 18 gün hapis cezası verdi. Eylemleri bir bütün olarak "hakaret" kabul eden daire, Yoylu'ya toplamda 2 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası verilmesine hükmetti.

Yoylu, 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlemezse cezaları düşecek.