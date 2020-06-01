Ethem Sarısülük anmasında gözaltına alınanlar serbest bırakıldı
Ethem Sarısülük'ü anmak için toplanan ve polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 21 kişi serbest bırakıldı.
Gezi Parkı Direnişi sırasında Ankara’da Kızılay Meydanı’nda polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarısülük, öldürülüşünün 7. yıldönümünde anılmak istendi. Anma için yapılan etkinliğe polis müdahale etti. Olaylar sonucu 21 kişi gözaltına alındı.
Ankara Güvenpark’ta Ethem Sarısülük’ü anmak için toplanan gruba polis müdahale etti. Polis müdahalesinin ardından gözaltına alınan 21 kişi ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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