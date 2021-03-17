'Eti Maden'i lider yapan işçinin hakkını verin'

17 Mart 2021 Çarşamba, 15:28

Çakırözer, TBMM KİT Komisyonu’nda Eti Maden Kırka bor tesislerinde çalışan işçilerin durumunu gündeme getirdi. Eti Maden Kırka Bor tesislerinin ülkenin gurur olduğunu söyleyen Çakırözer, şunları söyledi:

“O işçilerin ciddi sıkıntıları var. Orada sendika temsilcileri bizlere aktarıyor. 6 kişinin yapacağı işi 1 kişi yapıyor, 2 kişi yapıyor. İşçiler üzerlerindeki iş yükünün arttığını söylüyorlar. Orada işçi alımına ihtiyaç var. İşin bir başka boyutu ise maaşların düşük olması. Dünya ile rekabet ediyoruz diyorsunuz ama sizin işçiniz maalesef benzer kurumlarda çalışan emekçilerimizden daha az maaş alıyor. Bunun düzeltilmesi lazım.”

“İŞÇİNİN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN KIYMETLİ”

Çakırözer, Eti Maden Kırka Bor tesislerinde yaşanan yanık vakalarına dikkat çekti. Kırka’ya bir entegre sağlık tesisinin bir an önce kazandırılmasını isteyen Çakırözer, şöyle konuştu:

“Orada yaşanacak olası bir kazada Allah göstermesin ama bir sağlık tesisi, entegre hastane yok. Seçimlerden önce AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri falan gelmişler, buraya işte, ‘En güzel hastaneyi dikeceğiz’ demişler. Duyurulmuş ama seçimi iktidar partisi kazanamayıp da bizim partimiz kazandığında tamamen programdan çıkarılmış. Bu konuda desteğinize ihtiyaç var. Kırka’da, Seyitgazi’de yeterli sağlık tesisi yok. Eskişehir'e taşımak durumunda kalıyorsunuz işçiyi. Hem Kırka'ya, hem Seyitgazi’ye mutlaka bir sağlık entegre tesisi lazım. O gider, bu gelir; biz gideriz, onlar gelir vesaire ama oradaki işçi bakidir, o işçinin sağlığı her şeyden kıymetlidir.”

“AYRIMCILIK YAPMAYIN”

Kuruma işçi alımında ayrımcılık yapıldığını dile getiren Çakırözer, şunları dile getirdi:

“Partizanlık yapılmasın, özellikle bu arazi yani kamulaştırmadan sonra hakkı olan işçileri, bir kişiyi yirmi kere mülakata alıp reddetmek doğru bir şey değil. İşçi alacaksınız, bu kişinin yok siyasi görüşü, yok partisi, bunlara bakılmaması lazım. Tam tersine hakkı olanlara bu hakkın verilmesi lazım. Orada çalışan yaklaşık 1.228 kadrolu işçi, taşeronuyla 2 bini buluyor, idari kadrosuyla 2 bin 200 kişi. Kırka'yı söylüyorum ki Türkiye genelinde daha fazla bu emeklerinin mutlak surette karşılanması lazım.”