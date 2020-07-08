Etkinlik sektörü bu festivalde buluşuyor
“Korumalı etkinlikler başlasın” mottosuyla yola çıkan ve Power M.I.C.E. tarafından organize edilen Summer Meeting Fest başladı.
Etkinlik sektörü profesyoneller, Power M.I.C.E.’ın çağrısı üzerine, Summer Meeting Fest'te bir araya geliyor.
3 - 17 - 18 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle gerçekleştirilecek festivalde, Etkinlik Ajansları, MICE Acenteleri, tedarik zincirinde olan tüm paydaşlar ile kurumsal markaların yöneticileri katılıyor. Festivalin ilk ayağı Garden Fiesta Bahçeköy’de gerçekleşirken, ikinci ve üçüncüsü ise 17 - 18 Temmuz tarihinde Ayşe Teyze Bağ Bahçe Cumhuriyet Köy’de organize edilecek.
Sunuculuğunu Ercan Ahi’nin gerçekleştireceği festivalde, Etkinlik Endüstrisi’nin yakından tanıdığı önemli isimler sahne alacak. Sahne performanslarıyla öne çıkan isimler arasında;
- 3 Temmuz Chill-Out Network Party: Jeyan Büyükburç Show, Amanda İş Başında Show, Reşat Gümüştaç sahne alırken,
- 17 Temmuz Open Air Cinema Party: Emir Yeşil
- 18 Temmuz Corporate Brunch & Event: Band Maral Ataman sahne performanslarıyla dikkatleri üzerine çekecek.
Programda sahne alacak diğer isimler arasında ise DJ Miraç Bas, Rythm Arena, Bando & Mızıka ve Pat Atölye Show bulunuyor.
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