Etkinlik sektörü bu festivalde buluşuyor

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:27

Etkinlik sektörü profesyoneller, Power M.I.C.E.’ın çağrısı üzerine, Summer Meeting Fest'te bir araya geliyor.

3 - 17 - 18 Temmuz tarihlerinde 3 gün süreyle gerçekleştirilecek festivalde, Etkinlik Ajansları, MICE Acenteleri, tedarik zincirinde olan tüm paydaşlar ile kurumsal markaların yöneticileri katılıyor. Festivalin ilk ayağı Garden Fiesta Bahçeköy’de gerçekleşirken, ikinci ve üçüncüsü ise 17 - 18 Temmuz tarihinde Ayşe Teyze Bağ Bahçe Cumhuriyet Köy’de organize edilecek.

Sunuculuğunu Ercan Ahi’nin gerçekleştireceği festivalde, Etkinlik Endüstrisi’nin yakından tanıdığı önemli isimler sahne alacak. Sahne performanslarıyla öne çıkan isimler arasında;

- 3 Temmuz Chill-Out Network Party: Jeyan Büyükburç Show, Amanda İş Başında Show, Reşat Gümüştaç sahne alırken,

- 17 Temmuz Open Air Cinema Party: Emir Yeşil

- 18 Temmuz Corporate Brunch & Event: Band Maral Ataman sahne performanslarıyla dikkatleri üzerine çekecek.

Programda sahne alacak diğer isimler arasında ise DJ Miraç Bas, Rythm Arena, Bando & Mızıka ve Pat Atölye Show bulunuyor.



