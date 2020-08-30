Etrafa ateş açarak binaya girdi!
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Yaşargül Caddesi üzerinde başına silah dayayıp etrafa ateş açarak ilerleyen ve bir binaya giren kişi polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik ikna çalışması sonucu gözaltına alındı.
Devriye görevindeki bekçilerin şüphelendiği bir kişi, ‘Dur’ ihtarının ardından kaçmaya başladı. Polisin yakalamaya çalıştığı kişi bir süre sonra belindeki silahını başına dayayıp “Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm” dedi. Silahı bulunan kişi bir süre havaya da ateş açarak ilerledikten sonra çevredeki bir binaya girdi.
Olay yerine müzakereci ve özel harekat ekipleri sevk edilirken yaklaşık 4 saatlik ikna çalışması sonucu şüpheli kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
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