EÜ “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” etkinlikleri bu yıl çevrimiçi yapılacak
Ege Üniversitesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri” etkinlikleri, bu yıl Covid-19 salgını sebebiyle çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. 26 Ekim’de başlayan ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı “Cumhuriyet ve Atatürk Günleri”, 12 Kasım’a kadar devam edecek.
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Artık üniversitemizin bir geleneği haline gelen Cumhuriyet ve Atatürk Günleri etkinliklerini bu yıl maalesef pandemi dolayısı ile online olarak gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak ve gelecek nesillere anlatmak için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Programımız, 12 Kasım’a kadar devam edecek. Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, hepimizin sorumluluğundadır. Bizler de bu bilinçle üniversitemizde gelecek nesillerimizi yetiştiriyoruz” diye konuştu.
EÜ Cumhuriyet ve Atatürk Günleri etkinlikleri kapsamında 24 konferans, 7 söyleşi, 4 sergi, 2 panel, 2 seminer, 2 sunum, 9 film, belgesel ve video gösteriminin yanı sıra bir de webinar düzenlenecek. 28 Ekim Çarşamba günü “29 Ekim Bayramı Çelenk Sunma Töreni”, 10 Kasım Salı günü ise Rektörlük bahçesinde “Atatürk Büstüne Çelenk Sunma Töreni” gerçekleştirilecek.
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