EURO 2020 | Portekiz - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23 Haziran 2021 Çarşamba, 09:33

EURO 2020 tüm heyecanıyla sürüyor.

F Grubu son maçı enteresan bir karşılaşmaya sahne olacak. Fransa ile Portekiz EURO 2016 finalinde de karşı karşıya gelmiş Ronaldo ve arkadaşları gülen taraf olmuştu.

Fransa, Portekiz’e kaybetmez ya da grubun diğer maçı berabere sonuçlanırsa, bir üst tura çıkacak. Fransızlar ayrıca kazanır, diğer maç berabere ya da Macaristan’ın galibiyetiyle sonuçlanırsa, lider olarak Son 16’ya çıkacak. Portekiz galip gelir veya berabere kalırsa ve diğer maçta Almanya kaybederse, bileti kapacak.

PORTEKİZ - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Grupta 4 puanla lider Fransa ile turnuvanın son şampiyonu Portekiz arasındaki mücadele, Macaristan'da oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak ve Mateu Lahoz'un yöneteceği 90 dakika TRT 1'den naklen yayınlanacak.

PORTEKİZ - FRANSA MUHTEMEL 11'LER:

Portekiz: Patricio, Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro, Danilo, Carvalho, Bruno Fernandes, Jota, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Digne, Kante, Rabiot, Pogba, Mbappe, Griezmann, Benzema