Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu

22 Haziran 2021 Salı, 17:29

Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor’un 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.

Yeni Malatyaspor, ilk etap kamp çalışmalarına 1 Temmuz Perşembe günü Malatya’da başlayacak.

6 Temmuz’a kadar hazırlıklarına Malatya’da devam edecek olan Doğu Anadolu ekibi, iki günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 8 Temmuz Perşembe günü Bolu Abant’ta top başı yapacak.Yeni Malatyaspor'un ikinci etap kamp çalışmaları 19 Temmuz’da son bulacak.

Sarı-siyahlılar, iki günlük iznin ardından son etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz’da Bolu’da tekrar toplanacak.

Yeni Malatyaspor’un son etap kamp çalışmaları 1 Ağustos’ta son bulacak.



