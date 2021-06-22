Yeni Malatyaspor’un kamp programı belli oldu
Yeni Malatyaspor’un 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.
Süper Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor’un 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği kamp programı belli oldu.
Yeni Malatyaspor, ilk etap kamp çalışmalarına 1 Temmuz Perşembe günü Malatya’da başlayacak.
6 Temmuz’a kadar hazırlıklarına Malatya’da devam edecek olan Doğu Anadolu ekibi, iki günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için 8 Temmuz Perşembe günü Bolu Abant’ta top başı yapacak.Yeni Malatyaspor'un ikinci etap kamp çalışmaları 19 Temmuz’da son bulacak.
Sarı-siyahlılar, iki günlük iznin ardından son etap kamp çalışmaları için 22 Temmuz’da Bolu’da tekrar toplanacak.
Yeni Malatyaspor’un son etap kamp çalışmaları 1 Ağustos’ta son bulacak.
Video Haberler
- Şah kartalının yılan avı görüntülendi
- Garantili kupon operasyonu: 17 gözaltı
- Kartal Sahil'de feci kaza! Bir anda kendini yerde buldu
- At Floransa'nın ünlü meydanını birbirine kattı
- Baskın anı kamerada! Ceza yağdı
- İstanbul'daki deprem anları kameraya böyle yansıdı
- Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırının görüntüleri
- İstanbul'daki deprem anı kamerada
- Korkunç an kamerada! At arabasının altında kaldı
- Berdan Mardini'nin eski eşine saldırı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Dündar'dan Özdil'e: Yazıklar olsun, mezarıma gelme
- AKP, 2023 seçimleri için endişeli
- Erdoğan'ın sözlerine tepkiler sürüyor
- Uğur Dündar'dan üzen haber
- CHP'li Belediye Başkanı'na saldırı
- Sosyal medyada büyük tepki
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Atatürklü yanıt
- Hemşirenin 'müzik yasağı' paylaşımına gözaltı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert tepki!
- MetroPOLL Araştırma 'AKP'den kopar' deyip oranı verdi