EURO 2020| Danimarka - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 B Grubu mücadelesinde Danimarka ve Belçika karşılaşacak.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nda Danimarka bugün Belçika'yı ağırlayacak. Karşılaşma TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Parken Stadı'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Björn Kuipers yönetecek.
İlk maçında Rusya engeli 3-0'la aşan Belçika, Danimarka ile oynadığı son iki müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.
Turnuvada ilk kez boy gösteren Finlandiya karşısında sürpriz bir mağlubiyet alan Danimarka ise bu yenilgiyi telafi etmek istiyor.
DANİMARKA - BELÇİKA MUHTEMEL 11'LER:
Danimarka: Schmeichel, Christensen, Maehle, Wass, Kjaer, Delaney, Jensen, Höjbjerg, Braithwaite, Poulsen, Wind
Belçika: Courtois, Boyata, Alderweireld, Vertonghen, Hazard, Tielemans, Castagne, Dendoncker, Lukaku, Martens, Carrasco
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