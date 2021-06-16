Antalyaspor, kalecisi Ferhat Kaplan'a veda etti
Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, kalecisi Ferhat Kaplan ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fraport TAV Antalyaspor, 5 yıldır kırmızı beyazlı takımda forma giyen kaleci Ferhat Kaplan ile yollarını ayırdı. Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Teşekkürler Ferhat Kaplan. Kulübümüzün formasını 5 sezondur başarıyla taşıyan Ferhat Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Her iki taraf için hayırlı olmasını diler, Ferhat Kaplan'a bundan sonraki kariyerinde gönülden başarılar dileriz."
Kaleci Ferhat Kaplan, Fraport TAV Antalyaspor formasıyla 70 maçta kaleyi korudu. Bu maçlarda kalesinde 93 gol gören Ferhat Kaplan, 19 karşılaşmada da müsabakayı gol yemeden tamamladı.
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