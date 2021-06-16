Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden katılan Sivasspor, Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2021 Çarşamba, 14:54
Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
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Süper Lig'i beşinci sıradan bitiren ancak Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasıyla Avrupa bileti alan Sivasspor'un 2. ön elemedeki rakibi belli oldu.

Sivasspor, 2. ön eleme turunda Sileks-Petrocub Hincesti maçının galibiyle karşılaşacak.

İlk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda oynayacak Sivasspor, rövanş maçında rakibini 29 Temmuz'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda ağırlayacak.


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