Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön elemeden katılan Sivasspor, Sileks-Petrocub Hincesti eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
Süper Lig'i beşinci sıradan bitiren ancak Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda şampiyon olmasıyla Avrupa bileti alan Sivasspor'un 2. ön elemedeki rakibi belli oldu.
Sivasspor, 2. ön eleme turunda Sileks-Petrocub Hincesti maçının galibiyle karşılaşacak.
İlk maçını 22 Temmuz'da deplasmanda oynayacak Sivasspor, rövanş maçında rakibini 29 Temmuz'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda ağırlayacak.
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