EURO 2020| İsveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 E Grubu'nda 18 Haziran Cuma günü İsveç ve Slovakya karşı karşıya gelecek.
Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu maçında bugün İsveç ile Slovakya kozlarını paylaşacak. Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.
Mücadele, Rusya'daki Krestovskiy Stadyumu'nda bugün saat 16.00'da başlayacak.
E Grubu'nun ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Slovaklar, yollarına galibiyetle devam edip puanını 6'ya çıkarmak istiyor. İsveç ise gruptaki ilk galibiyeti almak ve puan kazanmak için sahaya çıkacak.
İSVEÇ - SLOVAKYA MUHTEMEL 11'LER:
İsveç: Olsen, Augustinsson, Lustig, Danielson, Lindelöf, Olsson, Forsberg, Larsson, Ekdal, Isak, Berg
Slovakya: Dubravka, Hubocan, Pekarik, Skriniar, Satka, Kucka, Haraslin, Hromada, Mak, Duda, Hamsik
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