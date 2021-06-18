EURO 2020| İsveç - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

18 Haziran 2021 Cuma, 08:21

Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu maçında bugün İsveç ile Slovakya kozlarını paylaşacak. Mücadele TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.

Mücadele, Rusya'daki Krestovskiy Stadyumu'nda bugün saat 16.00'da başlayacak.

E Grubu'nun ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup eden Slovaklar, yollarına galibiyetle devam edip puanını 6'ya çıkarmak istiyor. İsveç ise gruptaki ilk galibiyeti almak ve puan kazanmak için sahaya çıkacak.

İSVEÇ - SLOVAKYA MUHTEMEL 11'LER:

İsveç: Olsen, Augustinsson, Lustig, Danielson, Lindelöf, Olsson, Forsberg, Larsson, Ekdal, Isak, Berg

Slovakya: Dubravka, Hubocan, Pekarik, Skriniar, Satka, Kucka, Haraslin, Hromada, Mak, Duda, Hamsik