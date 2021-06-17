Trabzonspor Fenerbahçe efsanesi Pierre van Hooijdonk'un oğlunu transfer etmek istiyor
Transferin hızlı takımı Trabzonspor, Fenerbahçe efsanesinin oğluna kancayı taktı.
Trabzon yerel basınından 61saat'in haberine göre Trabzonspor, Fenerbahçe'nin Hollandalı efsanesi Pierre van Hooijdonk'un oğlu Syndey van Hooijdonk'u istiyor.
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Pierre van Hooijdonk'un oğlu olan 1.90'luk golcü için bordo-mavililerin en büyük rakibi ise Udinese. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'ya göre Udinese, van Hooijdonk için prensip anlaşmasına vardı.
Syndey van Hooijdonk bu sezon NAC takımıyla çıktığı 28 maçta 15 gol atıp 2 asist üretti.
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