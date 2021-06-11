EURO 2020 öncesi Rusya'dan bir futbolcu Covid-19'a yakalandı
Bugün başlayacak EURO 2020'de koronaya kurban giden ilk futbolcu Rusya'dan, y Andrey Mostovoy oldu, kanat oyuncusu kadrodan çıkarıldı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek Rusya'da, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanan kanat oyuncusu Andrey Mostovoy kadrodan çıkarıldı.
Rusya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 testi pozitif çıkan Mostovoy'un yerine, stoper Roman Evgenjev kadroya dahil edildi.
Rusya, bu akşamki Türkiye-İtalya maçıyla başlayacak EURO 2020'de B Grubu'nda Belçika, Danimarka ve Finlandiya ile karşılaşacak.
Şampiyonada daha önce resmi kayıtlarda covid vakasına rastlanmamıştı.
Video Haberler
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
En Çok Okunan Haberler
- Öz oğluna istismarda bulunan baba tutuklandı
- Sedat Peker'in 'başkanına' operasyon
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- Fatih Altaylı'dan bir Veyis Ateş açıklaması daha
- 'Kredi skandalı'na tepkiler yükseliyor
- Peker'in Youtube geliri gündemde
- AKP'li Turan'dan 'parlamenter sistem' açıklaması
- Fitch, Türkiye'ye yönelik dolar beklentisini açıkladı
- Siyasete soyundu, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Aşılamaya üç grup daha dahil edildi