EURO 2020 resmi hesabından Semih Şentürk paylaşımı

EURO 2020 resmi twitter hesabı Semih Şentürk'ün EURO 2008'de Hırvatistan'a attığı golü paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2021 Cuma, 13:43
EURO 2020 resmi hesabından Semih Şentürk paylaşımı
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Semih Şentürk'ün EURO 2008 çeyrek finalinin son saniyesinde Hırvatistan ağlarına gönderdiği golü EURO 2020 resmi hesabı paylaştı. Mücadelenin 119. dakikasında kalesinde gol gören Türkiye milli takımı maçın son saniyesinde Semih'in attığı gol ile beraberliği yakalayarak maçı penaltılara götürmüştü. Penaltılarda Hırvatlar'ı eleyen Türkiye yarı finalde Almanya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. 



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