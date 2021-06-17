EURO 2020| Ukrayna - Kuzey Makedonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2020 C Grubu maçında Ukrayna ve Kuzey Makedonya kozlarını paylaşacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu mücadelesinde 17 Haziran Perşembe günü, Ukrayna ve Kuzey Makedonya, Bükreş'te karşı karşılaşacak. Karşılaşma TRT 1, TRT 4K ve trtizle.com'dan canlı yayımlanacak.
Günün ilk maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Fernando Rapallini düdük çalacak.
Avusturya'ya 3-1 yenilen Kuzey Makedonya bu maç ile tarihinde ilk kez katıldığı organizasyonda puanla tanışmak istiyor.
UKRAYNA - KUZEY MAKEDONYA MUHTEMEL 11'LER:
Ukrayna: Bushchan, Karavayev, Matviyenko, Zabarnyi, Mykolenko, Yarmolenko, Sydorchuk, Malinovskyi, Zichenko, Zubkov, Yaremchuck
Kuzey Makedonya: Dimitrievski, Musliu, Nikolov, Velkovski, Alioski, Ristovski, Bardhi, Elmas, Ademi, Pandev, Travkovski
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