EURO 2020'de Almanya, Fransa'ya kendi evinde mağlup oldu
EURO 2020 F Grubu'nda Fransa, Almanya'yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya üç puanla başladı.
EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) F Grubu'nda Fransa, Almanya'yı Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.
Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan ve İspanyol hakem Del Cerro Grande'nin düdük çaldığı karşılaşmanın öncesinde çevre örgütü Greenpeace'e bağlı paraşütlü bir protestocu, sahaya indi. Protestocu, görevliler tarafından saha dışına alındı.
İki takım, maça kontrollü oyunla başladı. 7. dakikada Almanya'da Joshua Kimmich, sarı kart gördü.
20. dakikada Mats Hummels, Fransız Lucas Hernandez'in içeri ortaladığı topa altıpas içerisinde ters bir vuruş yaparak kendi ağlarını havalandırdı. Fransa, bu golle 1-0 öne geçti. Hummels'in kendi kalesine attığı gol, Almanya'nın Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine attığı ilk gol oldu.
İlk yarının son dakikasında Alman savunmacı Antonio Rüdiger'in Fransa'dan Paul Pogba'yı ikili mücadele sırasında sırtından ısırdığı anlar, ekrana yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.
Gol sonrasında oyun düşük tempo ile geçerken takımlar, soyunma odasına Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile gitti.
İkinci yarıda, 50. dakikadan sonra tempo yükseldi. Fransa'da 52. dakikada rakip oyuncuların ofsayt itirazı arasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Adrien Rabiot'nun vuruşu, sol direğe çarparak dışarıya gitti.
54. dakikada Almanya'da Robin Gosens'in ortasına gelişine vuran Serge Gnabry'nin vuruşunda top, yerden sekerek üst ağlara gitti.
66. dakikada Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, çalımlarla kaleye sol çaprazdan yaklaştı ve klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
78. dakikada Kylian Mbappe, çok iyi bir koşuyla rakibinden sıyrılıp gole giderken ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Grande, oyunu devam ettirdi.
85. dakikada Almanya, az adamla yakalandı. Kylian Mbappe'nin topu sağ kanattan hızla getirip pasını verdiği Fransız Karim Benzema, topu rakip kaleye yuvarladı. Hakem, bu golü de ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
Almanya'nın gol aradığı altı dakikalık uzatma süresinde gol sesi çıkmazken, karşılaşma Fransa'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Video Haberler
- Kafasına kova sıkışan kediyi böyle kurtardılar
- Milli takımdan Galler paylaşımı
- Sertab Erener köy yaşantısına geçti
- Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
- Görüntüleriyle tehdit edildi, yardım istedi
- Köpeğinin öldüğü yere sembolik mezar yaptırdı
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
En Çok Okunan Haberler
- Binali Yıldırım, Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı
- Diğer üç kişiyi de biliyorum
- Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbile'e tecavüz suçlaması
- 'Sedat Peker' operasyonu: 25 gözaltı!
- Veyis Ateş’in ters düştüğü kişi
- Birileri 'sus' dedi, Kıbrıs'a gitti
- Mahkeme marina kararını verdi
- Dolar ateş aldı
- Sedat Peker'den Savunma Sanayi Başkanı'na sert sözler
- Bir dönümünden 100 bin lira kazanıyor