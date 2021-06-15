EURO 2020'de Almanya, Fransa'ya kendi evinde mağlup oldu

15 Haziran 2021 Salı, 23:44

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) F Grubu'nda Fransa, Almanya'yı Hummels'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanan ve İspanyol hakem Del Cerro Grande'nin düdük çaldığı karşılaşmanın öncesinde çevre örgütü Greenpeace'e bağlı paraşütlü bir protestocu, sahaya indi. Protestocu, görevliler tarafından saha dışına alındı.

İki takım, maça kontrollü oyunla başladı. 7. dakikada Almanya'da Joshua Kimmich, sarı kart gördü.

20. dakikada Mats Hummels, Fransız Lucas Hernandez'in içeri ortaladığı topa altıpas içerisinde ters bir vuruş yaparak kendi ağlarını havalandırdı. Fransa, bu golle 1-0 öne geçti. Hummels'in kendi kalesine attığı gol, Almanya'nın Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine attığı ilk gol oldu.

İlk yarının son dakikasında Alman savunmacı Antonio Rüdiger'in Fransa'dan Paul Pogba'yı ikili mücadele sırasında sırtından ısırdığı anlar, ekrana yansıdı ve sosyal medyada gündem oldu.

Gol sonrasında oyun düşük tempo ile geçerken takımlar, soyunma odasına Fransa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile gitti.

İkinci yarıda, 50. dakikadan sonra tempo yükseldi. Fransa'da 52. dakikada rakip oyuncuların ofsayt itirazı arasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Adrien Rabiot'nun vuruşu, sol direğe çarparak dışarıya gitti.

54. dakikada Almanya'da Robin Gosens'in ortasına gelişine vuran Serge Gnabry'nin vuruşunda top, yerden sekerek üst ağlara gitti.

66. dakikada Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, çalımlarla kaleye sol çaprazdan yaklaştı ve klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

78. dakikada Kylian Mbappe, çok iyi bir koşuyla rakibinden sıyrılıp gole giderken ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Grande, oyunu devam ettirdi.

85. dakikada Almanya, az adamla yakalandı. Kylian Mbappe'nin topu sağ kanattan hızla getirip pasını verdiği Fransız Karim Benzema, topu rakip kaleye yuvarladı. Hakem, bu golü de ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Almanya'nın gol aradığı altı dakikalık uzatma süresinde gol sesi çıkmazken, karşılaşma Fransa'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.