EURO 2020'de Mats Hummels, Almanya adına bir ilke imza attı

15 Haziran 2021 Salı, 22:50

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) F Grubu'nda oynanan Almanya - Fransa maçında Alman stoper Mats Hummels'in kendi kalesine attığı gol, Alman futbol tarihi adına bir ilk niteliği taşıyor. Bu gol, Almanya Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine attığı ilk gol oldu.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Fransız Lucas Hernandez, rakip ceza sahasına girdi ve topu içeri çevirdi. Meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isteyen Mats Hummels, ters bir vuruşla kendi ağlarını havalandırdı ve Almanya, Fransa karşısında 1-0 geriye düştü.

Borussia Dortmund'ta top koşturan 32 yaşındaki Hummels, "Panzerler"in formasını giydiği 73 milli maçta beş gol kaydetmişti.

KENDİ KALESİNE GOLLER DİKKAT ÇEKİYOR

Bu gole dair bir başka istatistik de, Avrupa Şampiyonalarında takımların kendi kalesine attığı gol sayıları ile ilgili. Şu ana dek bir Avrupa Şampiyonası'nda ulaşılan en yüksek kendi kalesine atılan gol sayısı üç iken, EURO 2020'nin beşinci gününde bu sayıya ulaşıldı. Daha önce Türkiye - İtalya maçında A Milli Futbol Takımımızdan Merih Demiral ve Polonya - Slovakya maçında Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, kendi filelerini havalandırmıştı.