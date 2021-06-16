EURO 2020'de İtalya, İsviçre karşısında üst turu garantiledi

16 Haziran 2021 Çarşamba, 23:48

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) A Grubu'nda İtalya, İsviçre'yi Locatelli'nin iki ve Immobile'nin tek golüyle 3-0 mağlup ederek ikinci maçında puanını 6'ya çıkardı ve gruptan çıkmayı garantiledi.

İtalya, başkentindeki Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Rus hakem Sergei Karasev'in yönettiği maça hızlı başladı. 10. dakikada açılan ortada İtalya'dan Ciro Immobile'nin kafa vuruşu, az farkla dışarıya gitti.

17. dakikada kullanılan köşe vuruşunda İtalya'nın kaptanı Giorgio Chiellini, önünde kalan topu bekletmeden ağlara gönderdi. Gol, VAR incelemesi sonrasında "elle müdahale" gerekçesiyle iptal edildi.

24. dakikada İtalya, ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Sakatlanan Giorgio Chiellini, yerini Francesco Acerbi'ye bıraktı.

26. dakikada Domenico Berardi'nin sağ kanattan topu hızlıca getirip sıfıra inerek açtığı ortada Manuel Locatelli, kale önünde kolay bir vuruşla topu ağlara gönderdi. İtalya, bu golle 1-0 öne geçti.

İtalya'nın oyunu domine ettiği ve üst üste pozisyonlar bulduğu ilk yarı, Gök Mavililer'in 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

İtalya, iyi oyununu ikinci yarıda da sürdürdü. 51. dakikada Giovanni Di Lorenzo'nun pasında Manuel Locatelli, ceza sahası dışından çok düzgün bir vuruş yaptı ve kaleci Yann Sommer'i çaresiz bırakarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.

64. dakikada İsviçre, Steven Zuber ile ilk net gol pozisyonunu yakaladı. Zuber'in dar açıdan vuruşunu kaleci Gianluigi Donnarumma çıkardı.

75. dakikada Federico Chiesa'nın pasında topla buluşan Ciro Immobile, sol çaprazdan kaleye yaklaştı ve topu auta gönderdi.

Ciro Immobile, aradığı golü 88. dakikada buldu. Topu önüne alan Immobile, ve ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla İtalya'yı 3-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı 3-0 kazanan İtalya, EURO 2020'de son 16'ya kalmayı garantiledi.