EURO 2020'de tarih krizi

Koronavirüs salgını sebebiyle normalde Haziran-Temmuz ayları arasında oynanması beklenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası bazı etkinliklerle çakıştı.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:21

Koronavirüs salgını sebebiyle normalde Haziran-Temmuz ayları arasında oynanması beklenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, aynı isimle gelecek sene aynı tarihlerde oynanacak. Ancak UEFA, 27 Mayıs yapması gereken toplantısını 17 Haziran'a erteledi. Çünkü gelecek sezon aynı isimle düzenlenecek olan EURO 2020'de, turnuvanın düzenleneceği bazı şehirlerde sıkıntılar çıktı.

İtalyan basınındakı habere göre şampiyonanın Amsterdam ve Kopenhag’da önümüzdeki yıl yapılacak başka etkinliklerle çakıştığı belirtildi.

DAHA ÖNCE AYARLANMIŞ ETKİNLİKLER

Amsterdam aynı tarihlerde Awakenings isimli, onbinlerin katıldığı elektronik müzik festivali ile önemli bir tiyatro festivaline ev sahipliği yapacak.

Kopenhag gelecek yıl ilk kez Fransa Bisiklet Turu’nu düzenleyecek. 2021 Fransa Bisiklet Turu’nun ilk üç etabı, Danimarka’nın başkentinde düzenlenecek.

Kaynak: Sözcü


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