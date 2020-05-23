EURO 2020'de tarih krizi

Koronavirüs salgını sebebiyle normalde Haziran-Temmuz ayları arasında oynanması beklenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, aynı isimle gelecek sene aynı tarihlerde oynanacak. Ancak UEFA, 27 Mayıs yapması gereken toplantısını 17 Haziran'a erteledi. Çünkü gelecek sezon aynı isimle düzenlenecek olan EURO 2020'de, turnuvanın düzenleneceği bazı şehirlerde sıkıntılar çıktı.

İtalyan basınındakı habere göre şampiyonanın Amsterdam ve Kopenhag’da önümüzdeki yıl yapılacak başka etkinliklerle çakıştığı belirtildi.

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