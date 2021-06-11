Euro 2020’nin açılış maçını 16 bine yakın seyirci stadyumda takip edecek
Türkiye ve İtalya arasında oynanacak Euro 2020’nin açılış maçında Stadio Olimpico’ya 16 bine yakın seyirci alınacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası bugün oynanacak Türkiye-İtalya maçı ile başlayacak. Turnuvanın ev sahiplerinden birisi olan İtalya’daki Stadio Olimpico’ya sınırlı sayıda seyirci alınacak.
AVRUPA’DAKİ TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNDE
İtalyan hükümeti önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye-İtalya maçına Türkiye’den gelen taraftarların alınmayacağını açıklamıştı. Alınan kararda koronavirüs önlemleri ve seyahat kısıtlamaları gerekçe gösterilirken Schengen bölgesinde oturma izni olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları karşılaşmayı tribünden takip edebilecek.
SINIRLI SEYİRCİ ALINACAK
Turnuvanın ev sahiplerinden İtalya’da maçlara stadyum kapasitesinin dörtte bir oranda seyirci alınacak. Bugün Türkiye ve İtalya arasında oynanacak açılış maçının oynanacağı Stadio Olimpico’da 16 bin taraftara izin verilirken 3 bin Türk taraftarın stadyumda olması bekleniyor.
EN ÇOK SEYİRCİ KALE ARKASINDA
La Gazetta Della Sport’ta yer alan haberde, Stadio Olimpico’daki maçlara alınacak seyircilerin ağırlıklı olarak kale arkasındaki tribünlerde olacağı ifade edildi. Curva Nord tribününe 1986, Curva Sud tribününe ise 1979 kişinin alınacağı kaydedildi.
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