EURO 2021'de final değişikliği
Pandemi sebebiyle ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda final maçına ev sahipliği yapacak stadın değişebileceği iddia edildi.
Daily Mail’de yer alan haberde, EURO 2021’in yarı final maçlarına ve final maçına ev sahipliği yapacak Wembley Stadyumu’nun değişebileceği kaydedildi. İngiltere’nin günlük vaka sayısının tekrar artmasının ardından taraftarların stadyumlara dönmesinin zor olacağı belirtilirken, UEFA’nın seyircisiz bir final maçı oynatmak istemediği ifade edildi. UEFA’dan yapılan açıklamada İngiltere Futbol Federasyonu’na final maçı için güvence verildiği ancak hükümetin uygulayacağı yeni karantina kararlarından sonra bu durumun değişebileceği belirtildi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 12 ülkeden planlanan turnuvanın 3 ülkeye düşebileceğini açıklamıştı. Haberde, İngiltere’deki salgının durumuna rağmen, turnuvayı düzenleyecek 3 ülkeden birisi olabileceği ve Almanya’nın da bu ülkelerden birisi olabileceği ifade edildi. Wembley Stadyumu ve Allianz Arena’nın Avrupa’nın en çok kapasiteye sahip olan stadyumları olması sebebiyle UEFA’nın bu ülkeleri seçebileceği kaydedildi.
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