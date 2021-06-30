EURO2020'de eşleşmeler belli oldu; final gibi maç!
Turnuvada çeyrek final maçları, 2-3 Temmuz'da oynanacak. Gözler Belçika-İtalya maçında!
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Turnuvada rakiplerini eleyen İsviçre, İspanya, Belçika, İtalya, Çekya, Danimarka, İngiltere ve Ukrayna çeyrek final bileti aldı.
Çeyrek finallerde maç programı (TSİ) şöyle:
2 Temmuz Cuma:
19.00 İsviçre-İspanya (Saint Petersburg Stadı)
22.00 Belçika-İtalya (Allianz Arena)
3 Temmuz Cumartesi:
19.00 Çekya-Danimarka (Bakü Olimpiyat Stadı)
22.00 Ukrayna-İngiltere (Roma Olimpiyat Stadı)
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