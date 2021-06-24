EURO2020'de final gibi eşleşme: İngiltere-Almanya
Turnuvada son 16 turu maçları, 26 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Gözler İngiltere-Almanya maçında.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Gözler ise Wembley'deki İngiltere-Almanya maçında. İki ekip 1966 Dünya Kupası finalinde Londra'da karşılaşmış, İngiltere çizgiyi geçmeyen bir golle Almanları devirip şampiyon olmuştu.
İtalya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İsveç ve Fransa grup lideri; Galler, Danimarka, Avusturya, Hırvatistan, İspanya ve Almanya grup ikincisi olarak; Çekya, İsviçre, Portekiz ve Ukrayna en iyi grup üçüncüleri arasına girerek turnuvada üst tura kaldı.
Son 16 turu eşleşmeleri ve maç programı ise şöyle:
26 Haziran (TSİ 19.00): Galler-Danimarka (Johan Cruyff Arena-Amsterdam)
26 Haziran (TSİ 22.00): İtalya-Avusturya (Wembley Stadı-Londra)
27 Haziran (TSİ 19.00): Hollanda-Çekya (Puskas Arena-Budapeşte)
27 Haziran (TSİ 22.00): Belçika-Portekiz (La Cartuja Stadı-Sevilla)
28 Haziran (TSİ 19.00): Hırvatistan-İspanya (Parken Stadı-Kopenhag)
28 Haziran (TSİ 22.00): Fransa- İsviçre (Ulusal Arena-Bükreş)
29 Haziran (TSİ 19.00): İngiltere-Almanya (Wembley Stadı-Londra)
29 Haziran (TSİ 22.00): İsveç-Ukrayna (Hampden Park-Glasgow)
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