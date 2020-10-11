Euroleague'de korkutan koronavirüs tablosu!
Euroleague takımı Zenit'te 5 koronavirüs vakası daha çıktı.
Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) takımlarından Zenit'te 5 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Zenit Kulübü, 2 basketbolcu ve 3 antrenörün koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Takımda testi pozitif çıkanların sayısının 6'sı oyuncu, 3'ü antrenör ve biri masör olmak üzere 10'a yükseldiği ifade edildi.
Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla antrenmanların iptal edildiği ve tüm takımın izolasyon sürecine girdiği belirtildi.
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