EuroLeague’de mücadele edecek 18 takım belli oldu
THY EuroLeague’de gelecek sezon mücadele edecek 18 takım belli olurken geçtiğimiz sezon turnuvada yer alan Khimki ve Valencia wildcard alamadı.
EuroLeague’in internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada gelecek sezon EuroLeague’de mücadele edecek 18 takıma ilişkin bilgi verildi. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko ile birlikte A Lisans’a sahip 11 takım, direkt katılım hakkı elde etti.
2 YENİ TAKIM
Uzun süreli lisansa sahip Bayern ve Asvel’e ek olarak özel davetiye alan Alba Berlin ve EuroCup’tan katılım hakkı elde eden Monaco ve Unics Kazan gelecek yıl EuroLeague’de mücadele edecek.
Geçtiğimiz yıl EuroLeague’de yer alan Khimki ve Valencia bu sene wildcard alamadı. İki takımın yerine Kızılyıldız ve Zenit’in gelecek yıl EuroLeague’de yer alacağı belirtildi.
YENİ SEZON EKİM’DE BAŞLIYOR
2020/21 sezonunda Anadolu Efes’in şampiyonluğuyla tamamlanan EuroLeague’de yeni sezon Ekim ayında başlayacak.
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