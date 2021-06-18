Formula 1 Fransa GP’de Max Verstappen rüzgarı

18 Haziran 2021 Cuma, 18:46

Sezonun yedinci yarışı öncesinde gerçekleştirilen serbest antrenmanların ilkinde Valtteri Bottas, ikincisinde ise Max Verstappen en hızlı isim oldu.

3 YIL SONRA İLK SIRADA MERCEDES YOK

Formula 1’in 2018’de Fransa’daki Paul Ricard pistine dönmesiyle birlikte geride kalan tüm antrenman seanslarında ilk sırayı Mercedes pilotları almıştı. İlk antrenman seansında 1.33.448'lik derecesiyle bu başarıyı devam ettiren Valtteri Bottas, ikinci antrenmanda ilk sırayı Verstappen’e bıraktı. Hollandalı pilot, 1.32 872 ile ikinci antrenman seansının en hızlı ismi oldu.

ORTA HAMUR LASTİKLER GELDİ

İki hafta önceki Azerbaycan yarışında Lance Stroll ve Max Verstappen’in lastik patlamasıyla eleştirilerin odağı haline gelen Formula 1’in lastik üreticisi Pirelli, bu haftaki yarışa orta sertlikteki lastikleri getirdi. Pilotlar bu hafta C2/C3/C4 lastik setlerini kullanabilecek.

İLK SEANSA KAZALAR DAMGA VURDU

Günün ilk antrenmanında birçok pilot spin atarak pist dışında taştı. 10. virajda spin atan Sebastian Vettel, aracını yavaşlatamadı ve bariyerlere çarptı. Süspansiyonda hasar meydana gelmezken arka kanadın bazı bölgelerinde kırıklar meydana geldi. İlk seansta ayrıca Mick Schumacher, Carlos Sainz, Charles Leclerc ve Nikita Mazepin de bazı virajlarda kontrolü kaybetti ve spin attı.

2. VİRAJ TARTIŞMASI

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ile takımlar arasında ikinci virajdaki curbler konusunda her iki antrenmanda da tartışmalar yaşandı. Uzun start düzlüğünün ardından gelen ikinci virajda sık sık pist dışına çıkan pilotlar, virajda bulunan curblerin üstünde geçti. Araçların bazılarında parçalar kırılırken takımlar bu durumu FIA’ya şikayet etti. Mercedes, curblerin araçlara zarar verdiğini ve kırıların parçalar sebebiyle maliyetlerin arttığını vurgularken Red Bull da benzer şikayetlerde bulundu.

“YANLIŞ BİR ŞEY YOK”

Şikayetlerin ardından FIA, takımlara yaptığı açıklamada 2019’daki yarışta da pistin aynı durumda olduğunu ve pist limitlerinin yanlış olmadığını söyledi. Yarınki sıralama turları ve son antrenman öncesinde FIA, takım patronlarıyla görüşerek pistte değişikliğe gitme hakkına sahip.

ANTRENMAN SORUNU DEVAM EDİYOR

Bu sezon antrenmanlarda sık sık problem yaşayan Max Verstappen, bugün de farklı bir sorunla karşı karşıya kaldı. Hollandalı pilot ilk antrenmanda takım telsizinden, “Ön aks ayarında sorun var. Belirli bir yerden sonra dönmüyor,” ifadelerini kullandı. Takımdan gelen “Ön kanat ayarını değiştirmek ister misin?” sorusuna ise Hollandalı pilot, “Sorun orada değil, farklı bir şey bulmamız gerekiyor.” yanıtını verdi.

Formula 1 Fransa Grand Prix’sinde hafta sonu programı şöyle:

19.06.2021 – Cumartesi

13.00: 3. antrenman

16.00: Sıralama Turları

20.06.2021 – Pazar

16.00: Yarış

Pilotlar klasmanı

1. Max Verstappen (Hollanda): 105 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 101

3. Sergio Perez (Meksika): 69

4. Lando Norris (Büyük Britanya): 66

5. Charles Leclerc (Monako): 52

Takımlar klasmanı

1. Red Bull: 174

2. Mercedes: 148

3. Ferrari: 94

4. McLaren: 92

5. AlphaTauri: 39