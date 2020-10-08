Euroleague’den hakem hatasına dair açıklama
Euroleague, UNICS Kazan - Bahçeşehir Koleji maçının son saniyelerinde hatasının yapıldığını açıkladı.
Euroleague, UNICS Kazan - Bahçeşehir Koleji maçının son saniyelerinde hatasının yapıldığını açıkladı.
Eurocup A Grubu ikinci hafta maçında Bahçeşehir Koleji, Rusya’nın UNICS Kazan takımına deplasmanda 89-88 yenildi. Euroleague yönetimi karşılaşmanın son çeyreğinde yaşanan şut saatinin sıfırlanmasıyla alakalı tartışmalar hakkında resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dördüncü çeyrekte, maçın bitimine 27.3 saniye kalmışken Bahçeşehir Koleji sporcusu Alex Perez topu oyun sahası içerisinde kontrol etmiş, ardından da potaya giderek maçın sonuna 18.0 saniye kala iki sayılık bir atış denemesinde bulunmuştur. Son 16.8 saniyeye girilirken top potaya temas etmiş, şut saati yenilenmemiş ve maç saatinde son 14.3 saniyeye girildiğinde Bahçeşehir Koleji sporcusu Rıdvan Öncel hücum ribaundu almıştır. Bu durum, kurallara aykırıdır çünkü top potaya değdikten sonra Bahçeşehir Koleji topun kontrolünü yeniden ele geçirdiği için ’Şut Saati Operatörü’ şut saatini yeniden 14 saniyeye sıfırlamalıydı."
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