Euroleague'in en zor kararı belli oldu

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:35

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Avrupa Basketbolunun 1 numaralı organizasyonu Euroleague, yönetimin aldığı kararla iptal edildi.

2019-2020 sezonu yok sayılacak, şampiyon ilan edilmeyecek.

Organizasyon CEO'su Jordi Bertomeu da resmi bir açıklama yayınladı. Bertomeu "Şüphesiz 20 yıllık tarihimizde aldığımız en zor karar oldu" dedi.

Bartemou, yönetim olarak iptal kararı almış, kulüplerin onayına sunmuştu.

Kararı A lisansa sahip 11 kulüp oyladı. Ancak A Lisans sahibi Anadolu Efes, Fenerbahçe, Real Madrid, Barcelona, Baskonia, CSKA Moskova, Olympiakos, Panathinaikos, Armani Milano, Maccabi ve Zalgiris oylamaya katılırken geri kalan 7 takım Valencia, Kızılyıldız, ASVEL, Alba Berlin, Bayern Münih, Zenit ve Khimki oylamaya katılmadı.

Euroleague yönetimi, Anadolu Efes'in müthiş bir persormans gösterdiği organizasyonu salgın nedeniyle iptal etti.

Ayrıca EuroCup da iptal edildi.

Euroleague’de Anadolu Efes lider konumdaydı. Fenerbahçe Beko ise 8. sırada yer alıyordu. EuroCup’ta ise TOFAŞ çeyrek finale yükselmişti.