Europcar yatırımda hız kesmiyor

22 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Araç parkı ve dijitalleşme alanındaki yatırımlarının son iki yılda 1 milyar TL’yi aştığını belirten Europcar Türkiye Genel Müdürü Fırat Fidan, sektörün yeniden büyümeye geçeceği 2021’de kullanıcıları sürpriz dijital yatırımlar ile tanıştıracaklarını açıkladı. 2020 yılını toplamda 9 milyar TL yatırım, 44 bin adet yeni araç alımı ve 245 bin adetlik araç parkı büyüklüğü ile kapatan operasyonel araç kiralama sektörünün, aşılama çalışmalarının olumlu etkisiyle artacak mobilite ile yılın ikinci yarısında hareketlenmesi bekleniyor. Bu yıl küresel rekabet içerisinde öne çıkabilmenin değişen tüketici davranışlarını iyi takip eden ve alışılmış satış-pazarlama tekniklerini dönüştüren vizyoner kurumlarla mümkün olacağını belirten Fidan, araç kiralamada yeni dönemin ihtiyaçlarını algılayan, dijitalleşme sürecine ayak uyduran ve yatırım yapan markaların liderliği elinde tutabileceğine dikkat çekti. Fidan, “2020 yılında pandeminin dünyada yarattığı dijitalleşme akımı doğrultusunda biz de yatırımlarımıza hız vererek birçok projeyi gündemimize aldık. Araç parkı yatırımlarımızın yanında dijitalleşme projelerimizin 2021 yılında tüm test aşamalarının tamamlanıp hayata geçirilmesiyle son iki yılın toplam yatırımı 1 milyar TL’yi aşmış olacak. Sektörde öncü niteliğinde olacak sürpriz dijital yatırımlarımızı ise bu yıl lanse edeceğiz” ifadelerini kullandı. Fidan’ın verdiği bilgiye göre, kur hareketleri, güncel olarak yükselme eğilimi gösteren kredi faiz oranları ve ÖTV düzenlemesi, yeni araç edinme maliyetlerinde önemli artışlara sebebiyet verdi ve kiralamada talep, yerli ve düşük segmentteki araçlara kaydı. Yılın ikinci yarısı itibarıyla canlanması öngörülen turizm sektöründeki hareketin de kısa dönem araç kiralama sektörüne olumlu yansıyacağını aktaran Fidan, “Bu noktada geçen yıllarda gördüğümüz erken rezervasyonların yerini, daha çok tüketicilerin son dakika yaptığı tatil planları alabilir. Uçaktan inen ve toplu taşıma kullanmayı istemeyen yolcuların şehiriçi gezilerinde araç kiralamayı tercih edeceği, ofislere dönüşün yavaş yavaş başlamasıyla ise günlük araç kiralamalarında artış yaşanacağı düşünülebilir” dedi. Araç kiralayan tüm Europcar müşterilerine kiraladıkları araç modeline bakılmaksızın çok avantajlı koşullar ile scooter kiralama fırsatı sağladıklarını da ifade eden Fidan, “Araç kiralama yapan herkese scooter kiralama olanağı da sunuyoruz. Şu an Türkiye’de 30 ilde, 23’ü büyük illerimizin havalimanlarında olmak üzere toplam 74 ofisimizde müşterilerimize hizmet veriyoruz” diye konuştu.

BU 308 ÇOK CAN YAKAR

Peugeot 308 bugüne kadar 7 milyonun üzerinde satışa adedine ulaşan modellerden. C-segment hatchback model, öncüsüne göre büyüyen boyutları ve iki farklı hibrit motoru ile dikkat çekiyor. Yeni 308, aynı zamanda, markanın yeni logosunu ilk kullanan model olarak öne çıkıyor.

Yeni 308’in ilk bakışta dikkati çeken farları Peugeot’un yeni tasarım dilini vurguluyor. Bu yeni tasarım farlardan başlayıp aracın tüm gövdesini kaplıyor. Ön farlar baz donanım seviyesinden itibaren LED teknolojisine sahip. 308’in içine göz attığınızda ise i-Cockpit sizi karşılıyor. Küçük çaplı direksiyon, birden fazla dijital ekran ve sürücü odaklı tasarım sizi daha konsantre bir sürüş için sarıyor.

Yeni kompakt direksiyon simidinde, yeni sürüş destek sistemlerini kullanırken sürücünün direksiyon simidini tuttuğunu algılayan sensörler bulunuyor. Ergonomik, isteğe bağlı olarak ısıtmalı olarak sunulan direksiyon simidi tüm fonksiyonlara erişim sağlıyor. Direksiyonun hemen arkasında ise iki tane 10 inç büyüklüğünde ekran yer alıyor. Konsolun ortasında yer alan piano tarzı tuşlar ise yerini dokunmatik düğmelere bırakmış. Bu düğmeler konsol ortasında yer alan multimedya ekranının bir parçası gibi tasarlanmış.

EMP2 platformu üzerine inşa edilen yeni 308, plug-in hybrid, tam elektrikli ve içten yanmalı motorlarla donatılabiliyor. 225 beygir güç üreten hybrid en güçlü versiyonu 180 beygir güç üreten bir diğer hybrid versiyon izliyor. Bu otomobillerde 1.6 litrelik Puretech motorlar içten yanmalı olarak yer alıyorlar. Onun haricinde ise 1.2 Puretech motorlu aracın 110 ve 130 beygir olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Dizel olarak ise 1.5 litrelik BlueHDi motorlu versiyonlar mevcut. Yeni 308 Avrupa’da yılın son çeyreğinde satışa sunulacak ancak Türkiye için henüz açıklanan resmi bir tarih yok.

MASERATİ ‘BORA’ 50 YAŞINDA



Maserati’nin tarihinde önemli bir yere sahip olan modeli “Bora” 50’nci yaşını kutluyor. İlk kez 1971’de Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Bora, markanın ayrıcalık, sportiflik ve benzersizlik gibi kavramlarını temsil ediyor. Bu nitelikleri kendinden sonraki modellere taşımakla kalmayan Bora, aynı zamanda MC20 modelinin en önemli özelliklerinden biri olan motor konumunu da miras olarak bırakmış olmasıyla dikkat çekiyor. 1978 yılına kadar 564 adet üretilen Bora, kendinden sonraki modellere Maserati’nin tüm modelleri gibi ayrıcalık, sportiflik ve benzersizlik kavramlarını miras bıraktı. Maserati DNA’sını kendinden sonraki modellere aktarmakla kalmayan Bora, ilk kez Tipo 63 (1961) modelinde tanıtılan, devam eden süreçte MC12’de kullanılan ve yeni MC20 modelinin en önemli özelliklerinden biri olan arka -orta motor konumunun kullanıldığı ilk Maserati modeli oldu.



HYUNDAİ BU KEZ FARKLI KULVARDA

Hyundai Motor Company, 2021’in ilk yarısında tanıtmayı planladığı yeni MPV modeli Staria’dan daha fazla görsel paylaştı. Hyundai, yakın zamanda üreteceği bu modelle hem aileler hem de ticari işletmeler için özel çözümler sunmuş oluyor. Mobilite açısından da son derece önemli bir model olan Staria, üst düzey tasarım öğeleriyle de MPV sınıfına farklı bir bakış açısı getiriyor. Staria’nın genel tasarım özellikleri arasında “içten dışa” bir yaklaşım bulunuyor. Hyundai’nin iç mekân kullanımına öncelik verdiği Stria’daki oturma sistemi, ihtiyaca bağlı olarak düzenlenebiliyor. Aynı zamanda, kullanılan birinci sınıf malzemeler ile segmentindeki tüm rakiplerinden bir adım öne duruyor.

MG’DEN ELEKTRİKLİ MODEL ATAĞI!

Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İngiliz kökenli otomobil markası MG (Morris Garages), yeni elektrikli modelleriyle dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Markanın ZS EV modelinin Türkiye’de satışa sunulmasına çok az bir zaman kala, Avrupa pazarlarındaki planlarında önemli bir rol oynayacak yeni nesil yüzde 100 elektrikli premium SUV modeli Marvel R Electric de tanıtıldı. Araç, yenilikçi tasarıma, yüksek performansa ve uzun menzile sahip çekici fiyatlı premium bir elektrikli SUV talep eden Avrupalı sürücülere yönelik geliştirilmiş bir model. Marvel R Electric, 400 kilometrenin (WLTP) üzerindeki menzili ile kullanıcıların gereksinimlerini rahatlıkla karşılıyor.

MG Marvel R Electric’in bir diğer çarpıcı özelliği de V2L (vehicle-to-load), yani araçtan cihaza elektrik aktarım sistemi. Bu teknoloji, aracın yüksek voltajlı bataryasının, bir elektrikli scooter, dizüstü bilgisayar, hava pompası hatta bir başka EV gibi harici bir elektrikli araç veya cihazı şarj edebilmesini sağlıyor. Bu yenilikçi teknoloji, çevreci mobilite çözümlerinin gelişmesi yönünde önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin yeni modelin tanıtımıyla ilgili olarak “Yeni model Marvel R hem MG markasını lanse etmeye hazırlandığımız bu dönemde bize güç verecek. Diğer yandan Doğan Trend Otomotiv olarak karbon izini düşürmeyi önemseyen müşterilerimize sunacağımız harika bir SUV modeli olacak. Hem premium hem hayranlık uyandıran performanslı Marvel R’ı Türkiye’ye özellikle 2021 yılında ülkemize getirebilmek için sene başından beri çalışıyoruz, kısa zamanda sürecin netlik kazanmasını hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

YENİ ŞEHİRLİ KONSEPT

Toyota, A segmenti temsilcisi Aygo modelinin yeni jenerasyonuna ışık tutan X Prologue konseptinin örtülerini kaldırdı. Sergi aracının ismindeki X’i “cross” olarak tanımlayan Japon marka, minik şehir aracının crossovera yakın güçlü bir karaktere bürüneceğini duyurdu.

Toyota’nın Fransa’da yer alan ED2 adlı tasarım stüdyosunda doğan Aygo X Prologue, aslında giderek daralan A segmentine yeni bir soluk getirmek üzere Ian Cartabiano ve ekibi tarafından dizayn edilmiş.

Konsept, köşeli ve büyük çamurluk dodikleri sayesinde daha üst sınıf SUV modelleri gibi görünmeyi başarmış. Aygo X Prologue uzunlamasına tavan barları, bombeli tavanı ve çift gövde rengiyle olduğundan büyük görünmeyi başarıyor. Güncel Aygo’nun formülünden pek uzaklaşmayan Toyota, LED barın altına bagaj kapağı koyarak farklı bir çözüme gitmiş. Sunulan bir diğer özellik ise aracın alt kısmına gizlenen bisiklet depolama parçası. Ayrıca yan aynalar üzerine konumlanan kameralar da konseptin dikkat çeken detaylarından. Konsept siyah ve kırmızı tonları ile dikkat çekiyor. Kırmızıyı aracın önyüzünde, arka tamponun bir kısmında, yan aynalarda, profilin büyük bölümünde ve C sütunun bir kısmında görüyoruz. Öte yandan siyah renk arka tamponda, dodiklerde, arka çamurlukta, radyatör ızgarasında ve tavan raylarında öne çıkıyor.

MAKYAJLI LAND ROVER TÜRKİYE’DE

Sınıfının en iyi arazi kabiliyetini lüks ve konfor ile birleştiren Yeni Discovery, 2.0 litrelik benzinli motoruyla yollara çıktı. Yeni Discovery’nin 300 beygir güç sunan dört silindirli Ingenium motoru, performans ve verimliğiyle ön plana çıkıyor. Gelişmiş Pivi Pro bilgi-eğlence sistemi ve daha birçok teknolojik özelliğiyle çok yönlü kullanım sağlayan Yeni Discovery, dünyadaki en yetenekli yedi koltuklu premium SUV’lardan biri olmaya devam ediyor.

Yeni Discovery, kullanıcılarına Land Rover’ın en son teknoloji Pivi Pro bilgi-eğlence sistemini sunuyor. Hızlı ve arayüzü ile tamamen yenilenen orta konsol, bir önceki versiyonuna göre yüzde 48 oranında büyüyen 11,4 inçlik tam HD dokunmatik ekranı içeriyor. 12,3 inçlik dijital gösterge paneline sahip Yeni Discovery’de, sürüş bilgilerini doğrudan sürücünün göz çizgisine yerleştiren ve böylece yol güvenliğini artıran Head-Up Display opsiyonel olarak sunuluyor.

Terrain Response teknolojisi ile Yeni Discovery, her türlü sürüş koşuluna otomatik olarak uyum sağlayacak şekilde kendini hazırlarken yeni “Wade Modu” ise derin su geçişi için gereken optimizasyonu sağlıyor. HSE donanım seviyesinde standart olarak gelen Kişiselleştirilebilen Terrain Response, aracın gaz tepkilerini, vites değiştirme noktalarını, direksiyon ve süspansiyon ayarlarını sürücünün tercihine ve gereksinimlerine göre ayarlamasına olanak tanırken, arazi kullanımı için ise sürüş deneyimi kişiselleştirilebiliyor.

Yeni Discovery aynı zamanda ClearSight Ground View teknolojisinden yararlanarak Pivi Pro ekranı ile zeminin kolaylıkla görülebilmesine izin veriyor. Ayrıca aracın alt kısmı ve tekerlekler de dahil olmak üzere çeşitli açılardan sağlanan görüntüler, kullanım kolaylığını en üst seviyeye taşıyor.