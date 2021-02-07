Europol: Pandemi döneminde internetten çocuk istismarındaki artış kaygı verici

07 Şubat 2021 Pazar, 14:21

Getty Images



Avrupa'da aşılama çalışmalarının başlamasının ardından, suç örgütlerinin kısa bir süre içinde sahte Covid - 19 aşılarını piyasaya sürdükleri ortaya çıktı.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Avrupa Polis Teşkilatı'nın (Europol) Genel Müdürü Catherine De Bolle, bu hafta bir Avrupa ülkesinde sahte koronavirüs aşıları ele geçirildiğini açıkladı.

De Bolle, salgın döneminde suçlular altın çağını yaşarken, internet üzerinden çocuk istismarının da endişe verici boyutlarda arttığını vurguladı.

Belçikalı Europol Genel Müdürü De Bolle, ülkesinde yayımlanan De Zondag (Pazar) gazetesinin sorularını yanıtladı. Koronavirüs döneminde suçluların "altın çağını yaşadıklarını" söyleyen De Bolle, "Bazı insanlar, bu krizde tüm ahlaki pusulalarını kaybetti" dedi.

Europol Genel Müdürü'ne göre, suçlular, değişen koşullara çok çabuk uyum sağladı. Avrupa'da aşılama çalışmalarının başlamasının ardından, kısa sürede sahte Covid-19 aşıları da piyasaya sürüldü.

Catherine De Bolle, bu hafta içinde bir Avrupa ülkesinde sahte aşı ele geçirildiğini ve bu ülkeye gerekli desteği vermeye başladıklarını söyledi. Belçikalı yetkili, sahte aşının hangi ülkede yakalandığını açıklamadı.

De Bolle, "Sahte aşılar dolaşımda. Bu çarpıcı bir durum. Çünkü, gerçekte aşılar, sadece hükümetler tarafından dağıtılıyor" diye konuştu.

Kriz dönemlerinde suçluların, insanların korkularını sömürdüğüne işaret eden Europol Genel Müdürü, sahte koruyucu ekipman ve sahte negatif koronavirüs testi sertifikasından sonra, şimdi de sahte aşıların piyasaya sürüldüğüne dikkati çekti.

Reuters



'ÖNLEMLER RADİKALLEŞMEYİ ARTIRDI'

De Bolle, salgına karşı alınan önlemlerin Avrupa'da radikalleşmeyi arttırdığını da belirti. Europol Genel Müdürü'ne göre, sosyal medya üzerinde aşırı sağ gruplar, virüse yabancıların yol açtığını yayarken; cihatçılar, bunun "inanmayanlar için bir ceza olduğunu" söylüyor. Özellikle savunmasız kesimler, bu radikal mesajlara çabuk kanıyor.

Salgın döneminde insan kaçakçılığı ve uyuşturucu suçları eskisi gibi devam ederken, diğer suçların internet üzerine kaydığını söyleyen De Bolle, özellikle çevrimiçi çocuk istismarının endişe verici boyutlarda arttığını vurguladı.

Bazı üye ülkelerde çocuk istismarı vakalarının 3 katına çıktığını belirten Europol Genel Müdürü'ne göre, okulların kapalı olması nedeniyle pek çok çocuğun evde olması bunun en önemli nedeni.

Uzaktan eğitim nedeniyle saatlerce internet başında kalan çocuklar, özellikle oyunlar aracılığıyla pedofillerin hedefi oluyor. Salgın nedeniyle çoğunluğu evde kalan tacizciler, çocuklara daha kolay yaklaşma fırsatı buluyor.

Kendisinin de 3 çocuk annesi olduğunu söyleyen Belçikalı yönetici, "Biz ebeveynler, çocuklarımıza karşıdan karşıya nasıl geçileceğini öğrettiğimiz gibi, internet trafiğini nasıl idare edeceklerini de öğretmeliyiz" dedi.