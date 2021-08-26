Ev arkadaşını öldürüp intihar etti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Okan Oruç (33), kavga ettiği ev arkadaşı Ömer Erbay'ı (29) pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Erbay ile Okan Oruç'un oturduğu daireden silah sesi duyan komşuları 112'ye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese giden ekipler, kapı açılmayınca itfaiye çağırdı. İtfaiyenin kapıyı açmasıyla eve giren ekipler, Ömer Erbay ile Okan Oruç'u vurulmuş halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde iki arkadaşın da öldüğü belirlendi.
Yapılan incelemede Okan Oruç'un kavga ettiği Ömer Erbay'ı başından pompalı tüfekle vurup öldürdüğü, ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekerek yaşamına son verdiği tespit edildi.
ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜKTEN SONRA YAKINLARINA MESAJ ATMIŞ
Oruç ve Erbay’ın cenazeleri, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emlakçılık yapan Oruç'un arkadaşını öldürdükten sonra yakınlarına bir cinayet işlediğini ve intihar edeceği şeklinde mesajlar attığı belirtildi.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- TTB'den dikkat çeken Delta varyantı uyarısı