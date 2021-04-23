Evcil hayvanların tüyleriyle baş etmek mümkün mü?

23 Nisan 2021 Cuma, 13:35

Pek çok insan hayvanları çok sevdiği halde, tüy derdinden dolayı evini paylaşmayı düşünmüyor. Tüylerin, iç ve dış parazite karşı önlem alındığında sağlık sıkıntısı yaratmadığını dile getireyim. Bazen, hele de mevsim geçişlerinde, durum gerçekten zorlayıcı bir hal alabiliyor.

Tüy sıkıntısının pek çok seviyesi var. Irk özellikleri, boyut, evdeki hayvan sayısı bu konuda belirleyici. Yanlış beslenme, protein fazlalığı, vitamin eksikliği gibi sebepler de meseleye katkıda bulunabiliyor tabii. Yılın her dönemi yoğun tüy döken hayvanlarınızı veteriner hekiminize kontrol ettirmenizi öneririm.

BAZEN SÜREÇ GEÇİCİ

Bazen sokakta yaşayan bir hayvanı sahiplenip eve aldığınızda da (özellikle kış aylarında) yeni koşullara alışma sürecinde normalden fazla tüy dökebiliyor. Panik olmayın, o geçici. Örneğin bizim gri tekir kedimiz Bebe, evde yaşamaya başladıktan birkaç hafta sonra öyle bir tüy dökmüştü ki anlatamam... 40 kiloya yakın golden retriever kızımız Luna ise mevsim geçişlerinde yumak yumak tüy döker. Kendi deneyimlerimden yola çıkarsam, böyle zamanlarda her gün, furminatör tarzı bir tarak ile taramak çözümün ilk adımı. Tüy toplayan rulolar bize asla yetişemiyor, onun için aldığı tüyleri haznesine atan tuhaf bir aletimiz var, fena değil. Bazı markaların elektrik süpürgesine takılan ve hayvandaki dökülmeye meyilli tüyü vakumlayan gereçleri var. Denemedim ama kullanışlı olabilir.

Robot süpürgeler ise yıllardan beri aklımdaydı fakat o dönem teknoloji yeniyken pek iyi yorumlar okumadığım için vazgeçmiştim. Bir de o zamanlar çok pahalıydı.

Şimdi, bebek sonrası, zaman sıkıntısı ve yorgunluk sebebiyle tekrar araştırmaya başladım. Birkaç arkadaşımın da önerisiyle bir modelde karar kıldık. İyi ki almışız! Bugüne dek gördüğüm açık ara en başarılı ev aleti. Ev tertemizken bile haznesini tıka basa tüy ve tozla doldurabiliyor. Ve biz “insanlar” gibi rastgele süpürmüyor. Hiçbir yeri es geçmeden ilerliyor.

Bizdeki model siliyor da. En güzeli de şarj oldukça tekrar çalıştırabilmek, haznesini boşaltın yeter. Hele hayvanınız kanepeye çıkmıyorsa, fazla halınız da yoksa size iş bile kalmaz, o derece. Halılı evler için de modeller var. Herkes için, ama özellikle evinde kedisi köpeği olanlar için çok kurtarıcı, iyi pazarlar!

KAYIP İLANI

Coco



Kaybolduğu gün, bir çiftin onu ağaç tepesinden kurtarıp götürdüğü söyleniyor. Ailesi Coco'yu bir yıldır arıyor.

İletişim: Instagram / Aydan Üstkanat