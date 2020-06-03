"Evde kal" sürecinde alınan kilolar uyku apnesini de tetikliyor

03 Haziran 2020 Çarşamba, 11:39

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu olarak evde kalan ve evden çalışan birçok kişide bu sürede belirgin kilo artışı görüldüğünü anlattı.

Fazla kiloların beraberinde bazı hastalıkları da getirdiğini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Evde hareketsiz kalmak, virüs kaygısı nedeniyle sürekli yemek yeme isteği, evde stok yapılan gıdaların sürekli el altında olması ve tüketilmesi gerektiği psikolojisiyle bu dönmede kilolar arttı. Kilo birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Hipertansiyon, kan şekerinin bozulması, kolesterol ve yağların artışı, damar hastalıkları, kalp hastalıkları, uyku apnesi, strok ve karaciğer yağlanması belli başlı olanlardandır."

"UYKU APNESİ OLANLAR ÇABUK KIZAR"

Kilonun beraberinde getirdiği hastalıklar arasında uyku apnesinin öne çıktığına değinen Yıldırım, bu hastalıkta uyku sırasında solunumun durduğunu anlattı. Uyku sırasında hastaların boğulma tarzında belirtiler yaşayarak uyanabileceklerine işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sürede hastaların oksijen seviyeleri düşer, vücut fonksiyonları yavaşlar ve uyku bozularak kişi uyanır. Uyandıktan bir süre sonra tekrar uykuya dalar ancak tekrar tıkanır bu döngü gece boyu sürekli devam eder. Bu şekilde sabah kalkmakta zorlanırlar, konsantrasyon güçlüğü yaşarlar, baş ağrısı, ağız kuruluğu çekerler, gün içerisinde uykuya meyilli olurlar ve uyku apnesi olanlar etraflarına çabucak kızarlar."

Yıldırım, uyku apnesinin kilolu kişilerde ve kulak burun boğaz problemi olanlarda daha fazla görüldüğüne dikkati çekti. Nefes kesilmesi sonucunda kalp krizi ve felç riskinin önemli oranda arttığını vurgulayan Yıldırım, "Burun ve boğaz problemlerinin ameliyat ile giderilmesiyle uyku apnesi düzeltilebilmektedir. Ameliyattan fayda görmeyecek hastalar ise gece uykularında ağza buruna takılan CPAP ile bu sorundan kurtulabilmektedir." diye konuştu.