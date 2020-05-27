Evde sebze-meyve yetiştiriciliği arttı

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Eminönü’nde fide satan bir esnaf, “Geçen sene bu zamanlar iş bitmiş oluyordu ama bu sene arttı” dedi. “Eski ayakkabıların içine bile domates, biber ekenler var” diyen esnaf, “Fiyatlar 2 liradan başlıyor, 100 liraya kadar çıkıyor” diye konuştu. Esnafın aktardığına göre, İstanbullular en çok balkon ve pencere önlerinde kolaylıkla yetiştirilen çeri domates ve biber fidelerini satın almayı tercih ediyor. Arpacık soğan, tere ve marul satışlarında da artış yaşandığını kaydeden esnaf, “İki ay daha yoğunluk bekliyoruz. İnsanlar evde, sokağa çıkma yasağı var. Bunlarla ilgileniyorlar. Yazlığına gidenler de “kendi meyvemi, sebzemi kendim alayım” diye düşünüyor” dedi.